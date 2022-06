Bekende Amerikaanse dierenactivist komt naar vegan festival in Kasteel van Loppem

De Amerikaanse dierenactivist Ric O’Barry komt naar ons land. Hij zal eind juli lezingen geven op het allereerste Belgische vegan festival ‘Vegamping’ in het kasteel van Loppem. Hij is ook van plan om deel te nemen aan een protestmars van Bite Back, die ijvert voor de sluiting van het dolfinarium van het Boudewijn Seapark in Brugge.

De Amerikaan Ric O’Barry geniet internationale bekendheid als dolfijnentrainer én als dierenrechtenactivist. Hij strijdt al jaren tegen het in gevangenschap houden van dolfijnen, en vertolkte een hoofdrol in documentaires als de Oscarwinnende The Cove en het razend actuele Seaspiracy.

Hij zal eind juli lezingen geven op het allereerste Belgische vegan festival: Vegamping, dat plaatsvindt op de domeinen van ‘Het Kasteel van Loppem’. O’Barry zal ook deelnemen aan de anti-dolfinaria-acties in Brugge.

Flipper

Ric O’Barry werd in de jaren zestig bekend door zijn job als dolfijnentrainer voor de serie Flipper. Hij verzorgde en trainde dolfijnen die de rol van de bekende dolfijn vertolkten. Na tien jaar deel uitgemaakt te hebben van de industrie die dolfijnen vangt, gevangen houdt en traint, kwam hij aan de andere kant van het debat terecht.

Dolfijn Kathy, die Flipper het vaakst speelde, stierf in zijn armen. Die gebeurtenis dwong hem tot het besef te komen dat dolfijnen en andere intelligente zeezoogdieren niet gemaakt zijn voor een leven in gevangenschap. Hij richtte The Dolphin Project op en strijdt onder die naam voor de afschaffing van dolfinaria wereldwijd.

Vegamping

In juli brengt Ric O’Barry die boodschap naar België. Hij maakt de trip vanuit Amerika om deel te kunnen nemen aan Vegamping, op 29, 30 en 31 juli. Dat is een kampeerfestival dat naast muziek, vegan eten en drinken, yogasessies, een heuse markt, lezingen en workshops voorziet, onder andere rond dierenrechten en activisme.

Organisator New Ethics zet volgens organisator Davy De Schrooder tijdens het driedaags festival in op sfeer en totaalbeleving; “En dit omdat we willen aantonen dat leed-vrij leven een feest is.”

© New Ethics

De Amerikaan Ric O’Bary zal er een lezing geven over zijn reeds vijftig jaar durende strijd voor de dolfijnen, en mensen inspireren om tot actie over te gaan. “If there is a dolphin in trouble anywhere in the world, my phone will ring” staat er te lezen op de website van The Dolphin Project.

Protestmars

Ric O’Barry zet dan ook regelmatig zijn schouders onder anti-gevangenschap campagnes overal ter wereld. In 2014 kwam hij ook al naar België in het kader van de internationale campagne Europe Close Dolphinaria.

Deze zomer doet hij dat opnieuw, ditmaal als steun voor de campagne Dolfijnen Vrij van dierenrechtenorganisatie Bite Back. Met deze campagne ijveren ze al jaren voor de sluiting van Boudewijn Seapark, het laatste dolfinarium van ons land, en willen ze een Vlaams verbod bekomen op het houden van dolfijnen.

Elke laatste zondag van de maand voert Bite Back actie aan het dolfinarium in Brugge. Op zondag 31 juli zal O’Barry deze actie bijwonen. Er zal een protestmars georganiseerd worden vanaf het festivalterrein van Vegamping naar het dolfinarium in Brugge.