Westhoek Turncentrum promoot G-fit

De vzw Westhoek Turncentrum organiseert op zondag 26 maart een opendeurdag om het G-fit project voor te stellen. In afwachting daarvan organiseerde de vzw een weekend tafelen in Den Anker, ten voordele van G-fit. Dat werd een groot succes: “Op zaterdagavond moesten we zelfs mensen weigeren.”

Het unieke G-fit project voor mensen met eender welke beperking organiseert op zondag 26 maart een opendeurdag. Iedereen is er welkom tussen 10 en 17 uur.

“Meteen stellen we graag ook ons eerste G-sportkamp voor”, aldus Ruth Develter. “Van 11 tot en met 14 april kunnen kinderen tussen 10 en 14 jaar met een licht tot matige beperking drie uur per dag genieten van sport, beweging en plezier. De kostprijs bedraagt 45 euro voor wie lid is van Turnkring Vlamertinge en 60 euro voor niet leden.”

De vzw heeft overigens al een mooi initiatief ten voordele van G-fit georganiseerd: een weekend tafelen in restaurant Den Anker.

“De club verkocht menu’s voor een lekkere maaltijd in het gezellige restaurant”, vertelt Ruth Develter. “Het is een groot succes geworden. Op zaterdagavond moest zaakvoerder Rudy Declercq enorm puzzelen om iedereen een tafeltje en stoel te geven – we hebben zelfs mensen moeten weigeren. Op de andere tijdstippen liep het vlotjes. We zijn Rudy enorm dankbaar dat hij hieraan wou meewerken. Ook de mensen die een tafeltje hebben gereserveerd zijn we dankbaar. Zij zien dat G-fit bijdraagt aan betere sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. Onze missie is geslaagd: het gezellige aan steun koppelen.”

“Of er volgend jaar een nieuwe editie komt? Als bestuur hopen wij dat natuurlijk. We zullen ons uiterste best doen om dat opnieuw uit te werken”, besluit Ruth Develter. (EG)

Wie meer informatie wil of zich wil inschrijven, kan dat doen via mail naar gfitvlamertinge@gmail.com.