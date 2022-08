Toproeier Tibo Vyvey herstelt momenteel van een trombose: “Het kon veel erger geweest zijn, daar trek ik mij nu aan op”

Tibo Vyvey nam eind juli aan het WK U23 in het Italiaanse Varese deel. De Bruggeling wist op weg naar de finale de snelste tijd van alle deelnemers op te tekenen en was één van de favorieten voor het goud in de lichte skiff. Anderhalf uur na zijn halve finale werd Tibo echter onwel en verloor hij het bewustzijn.

Tibo Vyvey (Kon. Roeivereniging Brugge) kreeg een aanval van epilepsie en werd onmiddellijk naar het plaatselijke ziekenhuis in Varese overgebracht. De diagnose klonk zwaar: een trombose. “Ik moest er meteen voor een hele week blijven. De dinsdag erop mocht ik terug naar huis om de dag nadien in het Gentse UZ opgenomen te worden. Daar werden verdere onderzoeken gedaan. Ik lag een week in het ziekenhuis, op een soort afdeling intensieve zorgen met een hartmonitor”, vertelt de 21-jarige roeier.

“Ik voelde mij goed. Het was meer dramatisch voor de mensen rondom mij, dan voor mezelf. Ik heb er ook niets van gemerkt. Ik ben alles vergeten van wat er de dag zelf na het voorval is gebeurd. De volgende ochtend verliep alles weer normaal, kon ik weer alles. Ik herinner mij wel dat ik wat moeite had om Engels te praten. Na een paar uur kwam ook dat terug.”

“Ik heb tevens niets van restletsels. Gelukkig waren ze er vroeg bij en is het nabij de roeibaan gebeurd. Was het bijvoorbeeld ’s avonds op mijn hotelkamer gebeurd, waar ik alleen verbleef, dan weet ik niet hoe ik er zou zijn uitgekomen. Iedereen is geschrokken, gelukkig is het goed gekomen, want het kon veel erger geweest zijn. Daar trek ik mij nu aan op.”

Tot eind september mag ik niet roeien, dan volgt nieuwe evaluatie

Steun

Tibo kreeg heel veel steun van andere roeiers, zowel uit eigen land als uit het buitenland. Alsook van zijn coach Piet Graus, zijn vriendin en zijn vader die ter plaatse waren en zijn moeder die nadien meteen naar Italië trok. De dokters hebben geen verklaring of weten niet echt wat de precieze oorzaak is. “Het was iets wat al langer in mijn lichaam stak precies. Ik had eerder nek- en hoofdpijn. Men wees het toe aan spierspanning, terwijl het de trombose was die aan het evolueren was. Door die pijn zat ik in Varese eigenlijk ook niet echt in topvorm. Het is jammer van mijn seizoen dat nu stilligt. Hopelijk kom ik volgend jaar terug. Ik ga er alleszins alles voor doen.”

Tibo onderhoudt momenteel zijn lichaam met fietsen en wandelen, zij het heel rustig en laag in een hartslagzone. Daarnaast kan hij studeren voor het herexamen dat eraan komt, op 6 september. “Neurologie. Toevallig een vak waarin tromboses worden beschreven. Hierdoor besef ik nog meer hoe erg het kon zijn. Slagen voor het examen is nu de boodschap, zodat ik volgend academiejaar met een propere lei kan beginnen. Daarnaast kan of wil ik het roeien niet helemaal loslaten en focus ik mij binnen de KRB op anderen, om hen indien nodig training te geven.”

Een harde dobber is het niet kunnen deelnemen aan het EK voor beloften, het eerste weekend van september in eigen land dan nog, in Hazewinkel. Twee weken later zou Vyvey deelnemen aan het WK voor senioren in Racice, van 18 tot 25 september in Tsjechië. “Tot eind september mag ik niet roeien. Er volgt dan een nieuwe evaluatie, met onderzoeken en dergelijke om te zien hoe ik verder herstel. Hopelijk kan ik vanaf ergens in oktober opnieuw het water op, om te beginnen met trainen. Alles opnieuw heropbouwen.” (ACR)