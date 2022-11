Gloednieuwe praktijk ‘Time Out’ van Katrien en Christophe: “We zijn de eerste in Europa met een DriiFloat”

Al zeven jaar runnen kinesitherapeut Christophe Warnez en operatieverpleegkundige Katrien Vandeburie hun zaak ‘Time Out’. Ze waren de eerste om een Ocean Floatroom te kopen, een drijftechniek op zout water om lichaam en geest te ontspannen. Sinds kort kan je in hun praktijk in de Deerlijkstraat terecht voor een nieuwe manier van ‘floaten’.

“Ik ben de eerste in Europa met een ‘DriiFloat’. Het principe blijft hetzelfde, drijven op zoutwater met de gekende voordelen, maar nu mag de patiënt zijn kledij wél aanhouden.”

Als kinesitherapeut wil Christophe Warnez (49) dat lichaam en geest zo goed mogelijk in evenwicht geraken. “Als aanvulling op de traditionele behandelingen zoals massage, mobilisatie en ademhalingsoefeningen wist ik al van in mijn opleiding dat floating een heel belangrijke aanvulling kon zijn op de klassieke therapieën”, zegt Christophe, die na een twintigjarige carrière in de farmaceutische industrie de stap zette naar een eigen zaak.

Door de draagkracht van het zoutwater, zoals in de Dode Zee, wordt het lichaam volledig ondersteund en is er dus weinig invloed van de zwaartekracht op spieren en gewrichten. Dit is dus ideaal voor mensen met bijvoorbeeld rug- en/of nekklachten, artrose, artritis en reuma. En bovendien kan je ook veel sneller rust vinden om slaapproblemen, migraine en algemene onrust te verbeteren.”

Organisch vlies

Na het succes van ‘nat floaten’, het effectief in het zoutwater drijven, ligt de patiënt bij DriiFloat op een organisch vlies te drijven op warm zoutwater. “De patiënt komt dus niet in aanraking met water en blijft dus droog”, vervolgt Warnez.

“Het grote voordeel is dat een sessie vlugger gedaan is, er niet meer moet gedoucht worden en er geen water meer in de oren komt. Het is veel efficiënter. Daarbij lig je als ‘floater’ in een geluidsarme kamer, wat ervoor zorgt dat je goed kan rusten en tegelijk heel veel belasting van je lichaam kan laten afglijden. Hierin begeleid ik de patiënt.”

“Je komt niet in aanraking met het water en blijft droog”

Katrien Vandeburie stapte zeven jaar geleden ook in ‘Time Out’. “Ik combineer deeltijds werk in het operatiekwartier in AZ Groeninge in Kortrijk met ‘definitieve ontharing’ in onze praktijk”, zegt Katrien Vandeburie (51).

“Met een VPL-toestel en naaldepilatie creëer ik met moderne technieken haarvrije zones. Door mijn jarenlange ervaring is het voor de klanten een grote geruststelling naar veiligheid en hygiëne toe. Hierbij zorg ik ervoor dat alle soorten haren bij alle huidtypes definitief weg blijven.”

Opvolging verzekerd

Katrien en Christophe hebben samen twee kinderen. Zoon Robbe (22) is volop bezig aan zijn vierde master kinésitherapie met specialisatie ‘geestelijke gezondheidszorg’ en Lise (21) studeerde recent af als bachelor in de maatschappelijke veiligheid en is nu begonnen aan een banaba (bachelor na bachelor, red.) in de toegepaste psychologie.

“Lise zal nu testen doen om bij de politie te kunnen werken”, klinkt Christophe Warnez trots. “En Robbe zou wel eens de ideale opvolger in ‘Time Out’ kunnen worden.”

(GV/ Foto GV)