Gepensioneerde medewerkers, flexijobs en jobstudenten in woonzorgcentrum Het Pardoen in Wervik wegens veel zieke medewerkers

Omdat heel wat personeelsleden werden geveld door griep, werken in woonzorgcentrum Het Pardoen in de Akademiestraat tijdelijk enkele gepensioneerde medewerkers. “We hebben inderdaad enkele gepensioneerden opgebeld om in te springen en gelukkig zagen zij dit zitten”, aldus voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het Woon- en Zorgbedrijf. “Ook hebben we meer beroep gedaan op flexijobs en jobstudenten.”

“De meeste personeelsleden die door griep thuis waren, keren stilaan terug naar de werkvloer. We blijven wel krap zitten met de personeelsvolumes, gezien een aantal langdurig zieken en zwangere medewerkers. Wat bepaalde momenten voor moeilijke situaties zorgde om de werkroosters gevuld te krijgen. We zullen blij zijn als januari achter ons ligt, dan zijn er een aantal personeelsleden terug na revalidatie door operatieve ingrepen.”

“We zijn het personeel dat extra uren deed en zich flexibel opstelde, de gepensioneerde medewerkers, flexijobbers en jobstudenten dankbaar voor de goede samenwerking. Mede dankzij hen konden onze bewoners steeds verder op kwaliteitsvolle zorg blijven rekenen.”

Niet alleen bij de medewerkers zijn er veel ziek, ook bij de bewoners. Jammer genoeg zijn er behoorlijk wat overlijdens ook. “We zijn het jaar niet goed gestart in het Pardoen”, zegt Lien. “De hele maand januari is het al spannend, ik hoop dat de piek nu voorbij is. We zijn aan het recupereren van twee virale aanvallen, eerst RSV en daarna influenza type A. Ondanks de hoge vaccinatiegraad bij bewoners.”

Ziekenhuis

“Een aantal zieke bewoners zijn nog aan het herstellen, er zijn ook nog enkele bewoners in het ziekenhuis. De situatie was spannend maar bleef dankzij het goede handelen van onze directie en personeel steeds onder controle. De families van onze bewoners werden steeds correct geïnformeerd over de toestand. Personeel droeg terug mondmaskers en bezoekers werden gevraagd rationeel om te gaan met bezoek. Houden van afstand en thuisblijven als men zich ziek voelt.”

“Groepsactiviteiten werden ook even on hold gezet. Zo nam het Pardoen niet deel in de stadszaal Oosthove aan het nieuwjaarsconcert van de seniorenadviesraad. We kregen heel wat bemoedigende reacties van familie van bewoners die onze manier van handelen en communiceren apprecieerden. Even hadden we een kleine déja-vu maar gelukkig bleef alles steeds goed onder controle.”