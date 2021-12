Tien kinderen met corona opgenomen in AZ Damiaan Oostende

In AZ Damiaan in Oostende zijn afgelopen week tien kinderen opgenomen die het coronavirus hadden opgelopen.

In AZ Damiaan in Oostende erden vorige week maar liefst tien kinderen opgenomen met het coronavirus. Er werd voor hen een aparte afdeling geopend. Ondertussen hebben de meesten van hen het ziekenhuis al verlaten.

“We hebben in de loop van de voorbije week een tiental kinderen opgenomen. Op een gegeven moment waren er zeven tegelijk gehospitaliseerd. We hebben dan ook beslist om een aparte zone voor hen op te richten, zodat ze in veilige omstandigheden verzorgd konden worden”, zegt woordvoerder Kevin Mollet aan VRT Nieuws.

Over een mogelijke reden voor deze plotse stijging is er geen duidelijkheid. Er zaten baby’s bij, maar ook enkele tieners. Geen van de kinderen was echter zwaar ziek. “Meestal kwamen ze binnen met wat luchtweginfecties, die erg leken op RSV, wat we in deze periode wel vaker zien. Maar toen we de test deden, bleek het om covid-besmettingen te gaan.”

Geen van de kinderen moest opgenomen worden op intensieve zorg. Drie van hen liggen momenteel nog in het ziekenhuis.