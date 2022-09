The Blue House promoot gezonde levensstijl

Met vzw The Blue House wil Ellen Rabaey Koksijde als eerste gemeente in België op de kaart zetten als ‘Blue Zone’. Ellen haalt haar inspiratie uit vijf ‘Blue Zones’ in de wereld die opvallend meer 100-jarigen hebben dan elders. Dat is vooral te danken aan hun gezonde eet- en levensstijl.

Ellen legt uit: “Onze levensverwachting wordt voor 15 procent bepaald door onze genen, 85 procent is afhankelijk van de levensstijl en omgeving. Met The Blue House willen we de omgeving beter richten zodat we makkelijk gezonde keuzes maken: spontaan meer bewegen, gezonder en minder eten, meer socializen… De geografische ligging van Koksijde aan de Noordzee, met veel jodium en zuivere lucht, is daarbij een sterke troef waarop we kunnen verder bouwen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de langstlevende populaties zich bevinden in vijf Blue Zones: Sardinië, Ikaria, Okinawa, Costa Rica en Californië. De levensstijlgewoonten zijn er vergelijkbaar: hun dieet is vooral plantaardig en ze geven prioriteit aan hechte sociale netwerken, met goede vrienden, mensen op wie je kunt terugvallen als het minder gaat.”

The Blue House baseert zich op het boek ‘Neem je gezondheid zelf in handen’ van professor Reginald Deschepper. “Op basis van de pijlers minder stress, meer bewegen, gezonde voeding, sociale steun, voldoende slaap, een positieve ingesteldheid en een gezonde omgeving leef je langer, gezonder en gelukkiger”, zegt Ellen. “Eenzaamheid doet je levensverwachting dalen, dat wordt echt onderschat.”

Met haar team Yvonne König, Jadrana Demoen, Greet Lippens en Wietske Vandenberg zet Ellen haar schouders onder dit nieuwe initiatief. Op de agenda staan alvast wekelijkse gezonde kooksessies ‘Blue House Kookt’ waarvoor je vooraf moet reserveren. “We geven ook maandelijkse voordrachten en op termijn hopen we op een eigen, aparte fysieke ontmoetingsruimte voor The Blue House. We willen ook projecten uitwerken naar scholen, bedrijven, woonzorgcentra toe, en wie weet kunnen we ooit reizen organiseren naar de bekende Blue Zones in de wereld!”

Info www.thebluehouseproject.be/ Start- en kennismakingsevent op 2 oktober met gezonde workshops, voordrachten… Strandlaan 128, Koksijde van 11 tot 19 uur