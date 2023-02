SV Zulte Waregem, KWS Desselgem en KSK Beveren-Leie zetten stap richting rookvrije sporterreinen

Nadat alle speelterreinen in Waregem in 2019 rookvrij werden, zetten nu ook drie sportclubs de stap naar een rookvrij sportterrein. SV Zulte Waregem, KWS Desselgem en KSK Beveren-Leie zullen aan alle leden en bezoekers vragen om niet meer te roken in het zicht van kinderen. Dit kadert binnen het nationale project Generatie Rookvrij.

Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Confronterend, niet? Daarom steunt Waregem de actie Generatie Rookvrij en werd ze pilootstad binnen het project. Generatie Rookvrij wil een brede beweging opstarten met mensen en organisaties die ijveren voor een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Een samenleving waarin we kinderen en jongeren beschermen tegen de verleiding om te beginnen roken en verslaafd te geraken. Het doel? Een eerste rookvrije generatie creëren. Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien.

Daarom maken SV Zulte Waregem, KWS Desselgem en KSK Beveren-Leie, samen met Waregem Sport en stad Waregem, hun sportterreinen rookvrij. Zij zullen aan alle leden, trainers, supporters… vragen om de jonge voetballers hun sport rookvrij te laten beoefenen. Mensen die toch willen roken, worden gevraagd dat enkel uit het zicht van kinderen en jongeren te doen. Zo dragen we samen bij aan een rookvrije generatie, waarin alle kinderen rookvrij kunnen opgroeien en geen enkel kind nog begint te roken.

Waarom? Daarom!

Zulte Waregem voerde het rookvrij stadion al in in 2021. Ook de Essevee Academie startte twee jaar geleden met het streven naar een rookvrije omgeving. “Stewards spreken toeschouwers aan als ze zien dat er gerookt wordt. Ze doen dat steeds op een vriendelijke manier”, zegt persverantwoordelijke Sciandri Jacques. “Rond het oefencomplex gaan we nog meer signalisatie voorzien en er zal nog meer gecontroleerd worden door de medewerkers van de jeugd. Rokers zullen beleefd aangesproken worden dat het oefencomplex een rookvrij centrum is.”

Wij zullen vragen aan de ouders om niet te roken langs de zijlijn tijdens de matchen en ook niet meer aan de kleedkamers als ze op hun kinderen wachten – voorzitter WS Desselgem Johan Soetens

“Met de steun van Stad Waregem zetten wij als sportclub graag onze schouders onder dit project”, stelt voorzitter Claude Bamelis van KSK Beveren-Leie. “In een eerste fase zullen wij de rokers vooral sensibiliseren aan de hand van affiches, banners en vlaggen, die op strategische plaatsen zullen uithangen. Het roken helemaal bannen uit een voetbalstadion wordt heel moeilijk en zeker in het begin. Wij willen dan ook een groot aantal rookvrije zones voorzien met daarnaast een beperkt aantal plaatsen waar er nog mag gerookt worden, maar dan volledig uit het gezichtsveld van de jonge spelertjes. Als bepaalde ouders en supporters zich daar niet aan houden, zullen wij hen daar als club natuurlijk ook op aanspreken.”

Ook de Desselgemse voorzitter Johan Soetens, nochtans zelf een roker, is helemaal gewonnen voor dit project. “Toen het initiatief gelanceerd werd, zijn wij meteen op de kar gesprongen. Er zal vooral gesensibiliseerd worden aan de hand van de vlaggen en de banners die wij kregen van Stad Waregem”, vervolgt voorzitter Johan Soetens. “Wij zullen ook vragen aan de ouders om niet te roken langs de zijlijn tijdens de matchen en ook niet meer aan de kleedkamers als ze op hun kinderen wachten. De plaats waar er momenteel het meest gerookt wordt, is buiten aan de inkom van de kantine. Dat is geen zicht en dat is straks niet meer aan de orde. Als alternatief zullen de rokers een vaste plaats krijgen aan de linkerkant van de kantine achter de zittribune, volledig uit het zicht van de jonge spelers dus. In het begin zal het niet gemakkelijk zijn om iedereen te overtuigen, maar het zal ons wel lukken.” (red./JC/IVD)