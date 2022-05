Stad Brugge plaatst gratis alcoholtesters bij ondergrondse parkings

Bij de ingang van de ondergrondse parkings Biekorf en ‘t Zand en bij het ontmoetingscentrum Daverlo hangen vanaf nu alcoholtesters, ook wel ‘alcolabs’ genoemd. “Zo kan je na een avondje uit zelf checken of je nog wel veilig naar huis kan rijden”, legt burgemeester Dirk De fauw uit.

“Alcohol is nog steeds een van de grootste oorzaken van zware verkeersongevallen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “In Vlaanderen alleen al gaat het om meer dan 70 dodelijke slachtoffers per jaar, of ongeveer twee per week. Bijna 4 op de 10 bestuurders die in België bij een verkeersongeval ernstig gewond raken, reed onder invloed van alcohol, zo stelt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Met deze toestellen – gratis en handig te bedienen via een blaaspijpje dat eruit komt via een druk op de knop – kan je na een avondje uit zelf checken of je nog wel veilig naar huis kan rijden.”

De locatie van de toestellen bij de centrumparkings is geen toeval. Die zijn namelijk gelegen vlakbij heel wat horeca- en uitgaansgelegenheden. In het centrum Daverlo, in Assebroek, vinden dan weer heel wat fuiven plaats. Eerder, in 2020, werd er ook al een alcolab geïnstalleerd in jongerencentrum Het Entrepot. “We hopen dat de toestellen kunnen bijdragen tot het sensibiliseren van de bevolking”, stipt schepen van preventie Mathijs Goderis nog aan. “De sociale norm moet zijn dat drinken en rijden absoluut niet samen gaan. Als we met deze toestellen ook maar één ongeval kunnen vermijden, is dit de investering meer dan waard.”