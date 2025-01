“Samen versterken we onze zorg op maat”: Bemok maakt officieel deel uit van Groep Zorg H. Familie

Sinds januari maakt Bemok officieel deel uit van Groep Zorg H. Familie. Bemok is een bijzondere basisschool voor buitengewoon onderwijs (type 3 en 9) en een Multifunctioneel Centrum (MFC) voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of een autismespectrumstoornis. “Samen versterken we onze zorg op maat, met het welzijn van elk kind centraal”, aldus Alizé Verdonckt, communicatieverantwoordelijke Groep Zorg H. Familie.

Gelegen in het groene Walle in Kortrijk biedt Bemok vanuit drie vestigingen – het Veerhuis, het Klokhuis en het Hoekhuis – onderwijs aan 95 kleuters en lagere schoolkinderen. Deze kinderen worden hierbij ondersteund vanuit het MFC voor de leefgroepswerking, crisisondersteuning, therapie en gezinsbegeleiding. Dit wordt mogelijk gemaakt door een schoolteam van 35 en een MFC-team van 40 medewerkers.

“De unieke combinatie van onderwijs en zorg geeft kinderen een veilige plek om zich optimaal te ontwikkelen op de verschillende levensdomeinen. Dankzij de samenwerking met Groep Zorg H. Familie zet Bemok een nieuwe stap om een nog sterkere zorg op maat te bieden, met het welzijn van het kind en zijn/haar context centraal”, klinkt het bij Bemok.

Bemok werd in 1971 opgericht door kinder- en jeugdpsychiater dokter Pierre Mattelaer, die ook De Korbeel opstartte. Samen met een aantal families die zich persoonlijk engageerden richtte hij toen de vzw op.

Met Bemok groeit Groep Zorg H. Familie vzw naar bijna 1.000 medewerkers, die dagelijks klaarstaan voor meer dan 1.200 bewoners, cliënten en patiënten, en wil ze zo haar maatschappelijke rol, binnen een intersectorale visie, verder blijven opnemen. Vanuit De Korbeel, De Patio en Bemok kan Groep Zorg H. Familie binnenkort nog meer betekenen voor kwetsbare kinderen en jongeren.

In de toekomst blijft Bemok gericht op wat voor hen het belangrijkst is: de noden van de kinderen en hun context. “Dit sluit naadloos aan bij de slagzin van Groep Zorg H. Familie: ‘Mensen centraal in zorg’; een visie die we samen delen en waarop de toekomst van dit mooi initiatief verder kan bloeien”, besluit Verdonckt.