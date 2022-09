In de Ooststraat in Roeselare hebben de hulpdiensten zondagnamiddag een oudere man in een rolstoel moeten reanimeren, nadat hij onwel geworden was.

De brandweer kwam ter plaatse met een tent zodat de reanimatie in de drukke winkelstraat zo discreet mogelijk kon gebeuren.

De hulpdiensten slaagden erin de man weer bij zijn positieven te brengen, waarna hij overgebracht werd naar het AZ Delta. (TM)