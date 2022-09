Rode Kruis oefent op grote ramp in Oostkamp

Twee zwaargewonde fietsers tijdens het Parkpop muziekfestival in Oostkamp. Dat was het thema van de grootschalige rampenoefening van de verschillende Rode Kruis-afdelingen die deelnamen aan de oefening op zaterdag 24 september in het Beukenpark.

De twee fietsers werden ter plaatse verzorgd door het Rode Kruis, maar ondertussen bleven andere teams actief op het festivaldomein. Dat is in een paar woorden het opgezette scenario voor deze oefening.

Sinds enkele jaren werken de verschillende Rode Kruis-afdelingen van Brugge, Beernem, Oostkamp en Zwevezele samen rond de bijscholing van vrijwilligers, maar ook bij de ondersteuning van preventieve hulpacties. “In de toekomst wensen we deze samenwerking verder te optimaliseren”, horen we bij het Rode Kruis van Oostkamp.

Gezamenlijke oefendag

Uit deze samenwerking is het idee ontstaan om voor het eerst een gezamenlijke bijscholings-oefendag te organiseren voor hulpdienstvrijwilligers. Deze oefendag ging door op zaterdag 24 september in de lokalen en op het grondgebied van gastafdeling het Rode Kruis Oostkamp.

Voor vrijwilligers is het een leerrijke en toffe dag geworden onder collega’s, waar naast het oefenen ook ruimte was om na te praten en elkaar beter te leren kennen. In de voormiddag konden de hulpverleners deelnemen aan drie verschillende opleidingstopics waaronder brancardage, benadering van een slachtoffer, aanpak van specifieke situaties.

Positief evalueren

In de namiddag werd de dag afgerond met een grootschalige oefening op locatie. Tijdens deze oefening moesten de hulpverleners van de verschillende afdelingen efficiënt met elkaar samenwerken in een gesimuleerde rampsituatie.

“Deze oefendag bracht 58 vrijwilligers, 8 voertuigen, 4 instructeurs en 8 simulanten op de been. We kunnen ook deze oefendag in een eerste reactie positief evalueren. De afdelingen van het Rode Kruis Brugge, Beernem, Oostkamp en Zwevezele wensen alle deelnemers te bedanken alsook iedereen die deze oefendag mee heeft helpen realiseren”, aldus Jens Vandaele van Rode Kruis Oostkamp.

Mensen die graag deel willen uitmaken van deze enthousiaste groep vrijwilligers kunnen zich ook nog steeds aanmelden via info@oostkamp.rodekruis.be. Op 2 oktober 2022 vindt er een ‘Opendeur Veiligheidsdiensten’ plaats in het Veiligheidsgebouw in de Siemenslaan 6-8-10 te Oostkamp. De Rode Kruis-afdeling Oostkamp organiseert deze opendeurdag samen met Politiezone Het Houtsche en Brandweer Zone 1. Bezoekers kunnen er de verschillende disciplines leren kennen alsook een kijkje nemen in de voertuigen en hulppost.

(GST/ Foto GST)