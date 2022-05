PFAS-verontreiniging rond Tieltse brandweerkazerne, omwonenden gewaarschuwd

Op de site van de brandweerkazerne in de Tieltse Felix D’Hoopstraat is een verhoogde concentratie PFAS vastgesteld, dat bleek na een verkennend onderzoek op het terrein. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert de omwonenden die binnen een straal van 500 meter van de kazerne wonen daarom om maatregelen te nemen.

De omwonenden werden per brief op de hoogte gesteld van het nieuws over de bodemverontreiniging. Er wordt hen nu aangeraden om geen grondwater uit hun grondwaterput meer te gebruiken als drinkwater of ijsblokjes, om te koken, om koffie of thee te zetten, om de moestuin te bevochtigen of om zwembaden mee te vullen. Men zal in de site verder gaan onderzoeken en de verontreiniging nauwkeuriger in kaart brengen. Op basis van die resultaten en nieuwe wetenschappelijke inzichten kan het Agentschap de huidige maatregelen bijsturen.

Impact op nieuwe wijk

In de afgebakende zone zijn ook plannen voor de bouw van een volledig nieuwe wijk, goed voor 89 woningen. Ook dat project zal vermoedelijk hinder ondervinden door de bodemverontreiniging. Al is het volgens burgemeester Luc Vannieuwenhuyze voorlopig nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. “Het project zit nog in volle ontwikkeling en is nog niet voor morgen. De toekomst zal moeten uitwijzen welke impact deze situatie heeft.”