Personeel Langemark-Poelkapelle fietst met de tandem tijdens 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Het gemeentepersoneel van Langemark-Poelkapelle toont zijn talent en organiseert verschillende activiteiten voor de collega’s tijdens de ’10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’. Van kalligrafie en haartooi tot tandemfietsen en zumba. “Dankzij enquête maken we het psychosociaal welzijn bij de werknemers bespreekbaar”, zegt schepen van Personeel Laurent Hoornaert.

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle wil meer inzetten op psychosociaal welzijn op de werkvloer. “Wie gelukkig is op het werk, is productiever en meer gemotiveerd. Een organisatie die werkt met gezonde mensen, blijft zelf ook gezond op allerlei vlakken”, zegt burgemeester Dominique Cools (N-VA). “In 2020 vulden de werknemers van het bestuur een enquête in waarin de arbeidsomstandigheden, de organisatie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsinhoud aan bod kwamen. Door de resultaten voor te leggen aan de werknemers maakten we het psychosociaal welzijn bespreekbaar. De resultaten vormden de basis voor een risicoanalyse waaruit acties gehaald werden om het welzijn op het werk te verbeteren.”

Werkgroep Gezondheid

In 2021 werd zo een werkgroep Gezondheid opgestart die kleine en grote activiteiten uitwerkt voor alle 214 werknemers van het bestuur. “De werkgroep zet in op meerdere vlakken, van gezonde voeding waarbij lokale handelaars maandelijks fruit leveren op de werkvloer, tot bewegen op het werk door het organiseren van een stappenclash en geestelijke gezondheid door het organiseren van workshops rond het thema”, vult schepen van Personeel Laurent Hoornaert (Tope8920) aan.

Delen van talenten

De activiteiten van en door medewerkers tijdens de 10-daagse is het nieuwste initiatief van de werkgroep. “Naast sportieve activiteiten zoals badminton en zumba werd er ook gekozen voor activiteiten waarbij werknemers hun talenten kunnen etaleren”, zegt preventieadviseur Lieve Hemeryck. “Toen medewerkers naar hun talenten werden gevraagd, kwamen daar verrassende antwoorden uit: linedance, haartooi, juwelen maken, handlettering… Door het delen van die talenten, leer je niet alleen nieuwe collega’s kennen, maar ook de vertrouwde collega’s op een heel andere manier.” (TOGH)