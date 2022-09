Organisatoren tevreden met opbrengst van lighteditie Levensloop Kortrijk

Zoals aangekondigd was de zevende editie van Levensloop Kortrijk een lighteditie van slechts zeven uur. Daarop tekenden 650 lopers en wandelaars present die samen 25.000 euro opbrachten voor het goede doel. Als het van organisator Eddy Sabbe afhangt, gaat hij volgend jaar terug voor de volle 24 uur Levensloop. “Ik was ontroerd door het enthousiasme van de deelnemers, volgend jaar gaan we er weer volledig voor.”

In 2020 en 2021 kon er om bekende redenen geen Levensloop doorgaan. Daardoor verlieten een aantal belangrijke vrijwilligers het organiserend comité en werd de eerste editie van Levensloop na corona een afgeslankte versie. “Toch ben ik blij met de opkomst en de opbrengst”, zegt voorzitter van het comité Eddy Sabbe.

“Eerder vandaag hoopte ik nog op 20.000 euro, uiteindelijk brachten we bijna 25.000 euro in het laatje voor kankeronderzoek. Het enthousiasme bij de deelnemers was hartverwarmend. Ik sprak zelfs met iemand die zich wou engageren voor de editie van volgend jaar. Hopelijk staan we er tegen dan terug met een volwaardige organisatie van 24 uur met de gekende optredens en randanimatie.”

Andere sfeer

De lightversie bracht heel wat minder deelnemers op de been dan gebruikelijk. “Vroeger waren we met meer dan 400 deelnemers, zowel leerlingen als leerkrachten”, zegt Ann-Sophie Verschelde, leerkracht lichamelijke opvoeding en teamkapitein van het Don Bosco College van Kortrijk.

“Nu zijn we met 50 lopers. De sfeer is helemaal anders dan wanneer het 24 uur Levensloop is. Er hangen lichtjes voor als het donker wordt en er zijn allerlei optredens te zien. Bij ons op school verloren we al verschillende mensen aan kanker en ook momenteel vecht iemand tegen de ziekte. De motivatie is dan ook nog steeds groot om deel te nemen, volgend jaar zijn we terug en dan hopelijk voor de volle 24 uur.”

Wisselvallig weer

Datzelfde gevoel leeft bij het team van Groep Zorg Heilige Familie. “Vroeger hadden we meer dan honderd deelnemers, nu slechts veertien,” zegt Evelyn Muylle. “Het is ook een moeilijk weekend want we zijn aan het verhuizen in het ziekenhuis en het weer is erg wisselvallig. Daarom gingen we op voorhand al op zoek naar sponsors en verkochten we wafeltjes. Zo haalden we nog voor Levensloop startte, al 2.411 euro op.”

“Dat geld is hard nodig,” zegt Marc Speybrouck (65). Hij is al vrijwilliger van het eerste uur en sinds 2018 ook lid van het organiserend comité van Levensloop. Zelf kampt hij al twintig jaar met een traag groeiende beenmergkanker. “Doorheen de jaren is dat met ups en downs gegaan”, vertelt Marc.

Beheersbare ziekte

“Zeker de eerst tien jaar maakte ik me veel zorgen, de kanker evolueert wel traag maar er was geen behandeling. De enige optie was met stamcellen, maar dat is bijna een medisch wonder als het werkt. Recent is er een medicijn ontwikkeld dat afremmend werkt voor mijn ziekte.”

“Daarmee hoop ik dat kanker ooit een chronische, maar beheersbare ziekte kan worden en dat wie eraan lijdt, toch nog een hoge kwaliteit van leven kan hebben. Zulke medicijnen ontwikkelen kost echter handenvol geld en daarom is het zo belangrijk om activiteiten als Levensloop en Kom op tegen Kanker te steunen.”

(JF/ Foto JF)