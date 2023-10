Nieuwe Europese wet brengt toekomstige hartoperaties van Daisy (3) in gevaar: “Dit kan toch de bedoeling niet zijn?”

Door een nieuwe Europese wet willen steeds minder bedrijven medisch materiaal leveren dat nodig is om onder meer hartoperaties bij kinderen uit te voeren. Ook de Belgische ziekenhuizen dreigen met een tekort aan deze hulpmiddelen te kampen, wat ernstige gevolgen zou hebben voor honderden kinderen. Ook de mama van de driejarige Daisy uit Ruddervoorde (deelgemeente van Oostkamp) is bang: “Dergelijke operaties uitvoeren zonder het juiste materiaal is levensgevaarlijk.”

Sinds 25 mei 2020 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht voldoen aan nieuwe en veel strengere eisen dan voorheen, ook hulpmiddelen die al jaren in gebruik zijn. Het resultaat is dat het veel duurder wordt voor bedrijven om dat materiaal te produceren. Als het dan gaat over hulpmiddelen waar relatief weinig vraag naar is, beslissen steeds meer bedrijven dat het de moeite niet waard is om deze nog te leveren in Europa. Dat is dus het geval bij de op kindermaat gemaakte cardiologische materialen.

Te duur

“Vorige vrijdag heeft kindercardioloog professor Marc Gewillig (UZ Leuven) ons alles uitgelegd tijdens een evenement van Hartekinderen Vzw”, vertelt Charlene Fagneray (27) uit Ruddervoorde. Zelf is ze mama van de driejarige Daisy, die geboren werd met verschillende hartafwijkingen en al 21 keer hiervoor geopereerd werd.

“Hartoperaties uitvoeren zonder het juiste materiaal houdt zoveel meer risico’s is dan nodig is”

“Stents, katheders, koppelstukken voor de long-hartmachine… Binnenkort zullen deze nergens meer in Europa te verkrijgen zijn. Het gevolg is dat artsen andere manieren zullen moeten bedenken om bepaalde ingrepen uit te voeren, die stuk voor stuk meer risico’s – zoals bloedingen, hersenschade en bloedklonters – inhouden en soms zelfs levensgevaarlijk kunnen zijn.”

1 op 100

Daisy is nog maar drie jaar oud en moest al 21 keer ingrepen ondergaan om haar hartafwijkingen te corrigeren.

Daisy moet sowieso twee keer per jaar onder het mes om haar stents en katheders te laten vervangen, die heeft ze nodig om onder meer problemen met een vernauwde longslagader en haar aortaboog te corrigeren. Die operaties komen dus in het gedrang als deze hulpmiddelen niet meer beschikbaar zijn.

“Volgens statistieken wordt 1 op 100 kinderen geboren met een hartafwijking in ons land. Die kindjes zijn net zoals onze dochter de onschuld zelve. Waar zijn we mee bezig als we hun gezondheid en veiligheid onnodig in gevaar brengen? Het materiaal bestaat én wordt al jaren veilig en succesvol gebruikt, het kan toch niet de bedoeling zijn dat we door één wet al die kindjes de zorg ontzeggen die ze zo hard verdienen?”, pleit Charlene.

De mama uit Ruddervoorde roept de ministers in ons land op om samen met de regeringen van andere Europese landen deze nieuwe regelgeving te herbekijken om dramatische gevolgen te voorkomen.