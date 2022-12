Nieuwe apotheek in Bruggestraat in Ingelmunster

Pharma De Cock opende de deuren van een nieuwe apotheek in de Bruggestraat 78, rechtover de ingang van Ingelmunster Shopping en schuin tegenover bakkerij Lorenzo.

In enkele maanden tijd werd een leegstaand pand nabij Frituur St.-Joris omgebouwd tot een apotheek. In 2010 begon Caroline De Cock met een apotheek op de Grote Markt in Izegem. In 2020 kocht ze een tweede apotheek aan in de Marktstraat in Izegem. Het is deze apotheek die werd overgeplaatst naar Ingelmunster.

“In Izegem zijn er al genoeg apotheken. In Ingelmunster was er nog plaats voor een nieuwe. Ingelmunster is een bruisende gemeente met een toenemend aantal inwoners. Met de verhuis van Izegem naar Ingelmunster zorgden we ook voor een betere spreiding”, zegt Caroline De Cock.

“In de nieuwe apotheek wordt het gamma continu uitgebreid. Bij ons kan je ook terecht voor een ruim gamma aan verzorgingsproducten van baby tot volwassenen. We hechten veel belang aan farmaceutische zorg: opvolgen medicatieschema’s, advies op maat, covid-testen – die we hopelijk niet meer nodig zullen hebben -, vaccinaties.,… Daarnaast scholen we ons continu bij.”

Workshops

In 2020 werd het pand in de Bruggestraat aangekocht. De voorbije weken volgden de werken elkaar hun vlug op. Stefanie Vanrobaeys werkte in de apotheek in Izegem en wordt nu het vaste gezicht van de apotheek in Ingelmunster.

De benedenverdieping bestaat uit de afleverzone, de apotheek zelf met een ruimte voor een vertrouwelijk gesprek en de bereidingszone, de eerste verdieping bestaat uit een bureel en robot (voorjaar 2023), de tweede verdieping bevat een appartement voor wachtdiensten, ruimte voor demo’s en workshops.

(PD/foto FODI)