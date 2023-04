Longtumor verwijderd bij VRT-correspondent Björn Soenens: “Nu begint mijn herstel”

Björn Soenens heeft een succesvolle operatie achter de rug: de tumor in zijn longen is verwijderd. Dat meldt de VRT-journalist op Instagram.

“De longtumor is verwijderd”, klinkt het. “Ik dank al die fantastische mensen van UZ Gent: de oncoloog, de longspecialisten, de uitstekende chirurgen, de dag- en nachtverplegers, het keukenpersoneel, de kinesisten, de anesthesisten en de pijnpomp, en de nodige zuurstof. Ik ben heel dankbaar voor al die prachtige zorg en zorgverleners. Ze verdienen groot applaus, elke dag. Nu begint mijn herstel ná de operatie. Eerst in het UZ, daarna in de thuisomgeving.”

Björn Soenens (54), afkomstig van Ingelmunster, is al een hele tijd aan de slag als correspondent voor de VRT in de Verenigde Staten, maar keerde begin deze maand noodgedwongen terug naar ons land nadat bij hem longkanker werd vastgesteld. “Mijn ziekte is heel snel en heel toevallig ontdekt”, klonk het toen. “Volgens de eerste diagnose kan een operatie bij mij mogelijk volstaan om de kanker te stoppen. Ik heb veel vertrouwen in de artsen, maar ik ben uiteraard ook bang.”

Soenens hoopt in juni weer aan de slag te kunnen gaan voor de VRT. Met de geslaagde operatie is alvast een eerste stap gezet.