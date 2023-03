VRT-correspondent Björn Soenens (54) heeft longkanker: “Vertrouwen in de artsen, maar ik ben ook bang”

Björn Soenens, de correspondent in de Verenigde Staten voor VRT NWS, heeft longkanker. Dat deelde de journalist uit Ingelmunster mee op Instagram.

Björn Soenens postte een uitgebreide mededeling op Instagram. “Ik ben ziek. Ik heb het begin van longkanker. Mijn ziekte is zeer snel en heel toevallig ontdekt. Longkankers gaan vaak erg lang onopgemerkt, wat ze meestal gevaarlijker maakt.”

De journalist moest na een besmetting met het coronavirus onder de scanner. Die bracht de ziekte aan het licht. “Per ongeluk had de CT-hoofdscan ook het bovenste deel van mijn longen gefotografeerd. En toen sloeg de paniek bij de Amerikaanse artsen toe. Ze vonden een verdacht littekenweefsel van 3 centimeter groot op de rechterlong. Ze vermoedden en vermoeden kanker. Zo kreeg mijn leven een oplawaai.”

Vertrouwen

Soenens stopte – na 35 jaar – meteen met roken. “Volgens de eerste diagnose kan een operatie bij mij mogelijk volstaan om de kanker te stoppen. Ik heb veel vertrouwen in de artsen, maar ik ben uiteraard ook bang.”

De correspondent landt op 6 april in België, waar hij blijft voor zijn behandeling in het UZ Gent. Hij verwacht begin juni weer aan het werk te gaan in de VS. “Ik ben optimistisch, ondanks de heftigheid waarmee zo’n kanker het leven binnendringt. Ik beken: ik ben niet klaar om dood te gaan. Ik wil deze kanker graag verslaan samen met de artsen. Ik geloof met mijn volle hart in herstel. Deze 54-jarige omarmt altijd het leven.”