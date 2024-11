Levensverlengende behandeling voor darmkanker van Bernard (57) wordt niet terugbetaald, vriendin start crowdfunding op: “Schrijnend”

Begin dit jaar werd er bij Roeselarenaar Bernard Samyn (57) darmkanker vastgesteld. Inmiddels is die ziekte uitgezaaid. Een levensverlengende behandeling kan Bernard nog enkele extra maanden geven. “Deze behandeling wordt in 25 van de 27 landen binnen de Europese landen terugbetaald, maar hier in België niet. Schrijnend.” Een vriendin van de Roeselarenaar startte inmiddels een crowdfunding voor Bernard op.

Ongeveer een jaar geleden besloot Bernard Samyn uit de Markette in Roeselare mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. “Ik merkte dat ik bij mijn stoelgang wat bloed verloor. Al snel werd duidelijk dat extra onderzoek nodig was.” Bernard kreeg daarna keer op keer slecht nieuws. Een operatie zorgde ervoor dat een gezwel op zijn dikke darm werd weggenomen, maar in het voorjaar werd duidelijk dat zijn lymfeklieren waren aangetast en hij een zeldzame darmkanker heeft die inmiddels was uitgezaaid naar de lever.

Op 21 maart startte Bernard met chemo. Die bleek aanvankelijk aan te slaan. “In september werd echter duidelijk dat de chemo niet meer werkte. Er is nog één behandeling die ervoor kan zorgen dat ik toch wat extra tijd krijg. Die dure behandeling, gebaseerd op de Beaconstudie, kost 4.000 euro per maand kost en wordt inmiddels al in 25 van de 27 landen binnen de Europese Unie terugbetaald. Enkel in België en Spanje niet. Onbegrijpelijk. Een select clubje Belgische wetenschappers heeft blijkbaar andere normen dan de rest van Europa.”

Onmenselijk en cru

Bernard schreef het Bijzonder Solidariteitsfonds van het RIZIV aan in de hoop toch nog aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling. Hij kreeg echter een negatief antwoord. “Vooral de manier waarop stoot me tegen de borst. De brief was onmenselijk en cru.” Bernard hoopt dat ook ons land alles op alles zet zodat de behandeling hier betaalbaar wordt. “Niet enkel voor mij, want daarvoor is het waarschijnlijk al te laat, maar ook voor de vele lotgenoten. 4.000 euro per maand betalen uit eigen zak is quasi voor iedereen onmogelijk.”

Inmiddels is de vriendenkring van Bernard op de hoogte van de zware ziekte waarmee hij kampt. Zijn beste vriendin Kathleen Vanderbeken uit Anzegem startte inmiddels een crowdfundingactie. Die bracht al 4.300 euro op. “Daarmee kan ik de dagelijkse pillen voor één maand betalen. Ik apprecieer het initiatief enorm. Ik zou graag nog zo lang mogelijk willen blijven leven, niet zozeer voor mezelf, maar vooral voor mijn vrouw. Ons leven is er niet op voorzien dat zij nu al alleen valt en ik hoop om nog de tijd te hebben om alles te regelen.” Ondertussen proberen Bernard en zijn vrouw nog het beste te maken van de tijd dat ze nog samen zijn. “Een bucketlist heb ik niet. Ik wil vooral nog genieten van de momenten met haar samen.”