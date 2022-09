Krachten bundelen voor 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Van 1 tot 10 oktober zet stad Roeselare het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker. Dit jaar staat het thema ‘kracht’ centraal en de stad werkt hiervoor samen met enkele lokale partners.

“We hebben allemaal sterktes en talenten waarop we trots mogen zijn”, begint schepen Michèle Hostekint, “maar niet iedereen weet dat van zichzelf. Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ willen we mensen hun krachten en talenten laten ontdekken.”

Van 1 tot 10 oktober kan je in Roeselare deelnemen aan heel wat activiteiten die inzetten op veerkracht, talent en mentaal welzijn. Zo is er een Spreukenzoektocht door Rumbeke en Roeselare en een Veerkrachtwandeling in het Bergmolenbos. Je kan deelnemen aan workshops over veerkracht en zelfbeeld en in de wandelgangen van AZ Delta – campus Rumbeke kan je de talenten ontdekken van patiënten van de afdelingen geestelijke gezondheidszorg.

Jongeren kunnen via #HACKtalks in dialoog gaan met leeftijdsgenoten en via een webinar kom je meer te weten over stress en burn-out. Voor elk wat wils dus! Neem zeker een kijkje op www.iedereen.vanrsl.be voor het volledige programma.

Positieve spreuken

Tijdens de 10-daagse zal het Roeselaarse straatbeeld overspoeld worden door krachtige, positieve spreuken. “Wij verspreiden zelf heel wat spreuken, maar iedereen kan ons hierbij helpen door zelf een spreuk te verzinnen en de wereld in te sturen. Steek ze onder de ruitenwisser van je collega, drop ze in de brievenbus van je buren of schrijf ze op je raam en ontdek de kracht van woorden.”

Nieuwe babbelbankjes

Vorig jaar plaatste de stad tien babbelbankjes op verschillende locaties in de stad. Wie op een babbelbankje gaat zitten, staat open voor een gesprek met een onbekende. “Sociale contacten zijn van groot belang voor onze gezondheid”, weet Michèle Hostekint. “Daarom komen er binnenkort twee nieuwe babbelbankjes bij op het plein in de Kokelaarstraat en op het plein in de Batavialaan.” (LC)

Het volledige programma vind je op www.iedereen.vanrsl.be.