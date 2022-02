Jeugdraad organiseert debatavond over alcohol- en druggebruik: “We willen open gesprek aangaan”

De Wielsbeekse jeugdraad organiseert op 25 februari een debatavond over alcohol- en druggebruik. “Met een debat willen we de jongeren laten vertellen hoe ze kunnen omgaan met alle aspecten van alcohol- en druggebruik”, stelt Jonas Haerinck van de jeugdraad.

De jeugdraad is een adviesraad die de belangen van de Wielsbeekse jeugd verdedigt. In de praktijk zetelen vooral medewerkers van jeugdverenigingen in de raad. “Maar we willen ruimer werken dan dat en alle Wielsbeekse jongeren aanspreken, dus ook de niet-georganiseerde jeugd. Mede daarom organiseren we nu eens een debatavond”, verklaart Jonas. Hij zetelt als deskundige in de raad.

Preventief werken

In 2016 organiseerde de jeugdraad al eens een debatavond over zelfdoding. Na enkele coronajaren kiest de jeugdraad opnieuw voor een debatavond. “Alcohol- en druggebruik staat nu centraal. We kozen dat thema niet omdat we specifieke problemen ondervonden bij de Wielsbeekse jeugd, maar willen eerder preventief werken, want jongeren komen er nu eenmaal vaak mee in aanraking, onder meer op fuiven. Hoe gaan we met alcohol- en druggebruik om? Dat is de centrale vraag van de avond.”

Ruben Van Eenoo vertegenwoordigt Jeugdhuis Contrast in de jeugdraad en legt uit waarom een debatavond kan blijven hangen bij de jongeren. “Het is al te gemakkelijk om altijd met het vingertje te wijzen en niet onderbouwd op te treden als het om alcohol- en druggebruik gaat. Een open gesprek is een andere manier om dat thema aan te snijden. Zo kunnen we ook sensibiliseren en hopen we dat de jongeren delen van het gesprek zullen oppikken”, weet Ruben Van Eenoo. Hij vertegenwoordigt Jeugdhuis Contrast in de jeugdraad.

Gevarieerd panel

In het panel zetelen spoedarts van het AZ Groeninge Jeroen Govaerts, experte van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ilse Himpe, een afgevaardige van Midow en een ervaringsdeskundige van de AA. “Met dit gevarieerde, maar evenwichtige panel willen we de verschillende kanten van alcohol- en druggebruik toelichten. Op de avond zelf zullen de panelleden verschillende vragen voorgelegd krijgen. Wie zelf een vraag wil stellen, kan er gerust ee insturen. Die worden anoniem aangebracht”, legt Jonas tot slot uit.

(NV)