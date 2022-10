IdP wil leerlingen, leraars en ouders In Balanz brengen

Het is week van de mentale gezondheid en ook in de Izegemse scholen laten ze die niet zomaar voorbijgaan. In de secundaire Prizmascholen zetten ze deze week in op het mentaal welzijn van de leerlingen en leerkrachten en daarvoor zijn er tal van activiteiten.

Er werd afgelopen week heel wat gesproken over mentale gezondheid. In heel Vlaanderen waren er activiteiten en lezingen en dat was in Izegem niet anders. Bij Prizma Campus IdP in de Dirk Martenslaan kreeg de week de naam In Balanz mee. Van maandag tot vrijdag was er heel wat te doen voor de leerlingen. “We hebben geprobeerd om leuke en boeiende activiteiten in de normale schoolweek te integreren. De lessen vonden gewoon plaats, maar er was toch heel wat extra’s”, begint Barbara Spillebeen van Prizma Campus IdP.

Een werkgroep stelde een leuk programma samen. “We hebben aan alle graden gedacht. Zo konden onze leerlingen van de derde graad naar een getuigenis over alcoholverslaving gaan luisteren en kregen de leerlingen van de tweede graad een interessante film te zien”, legt Barbara uit. “De hele week lang kunnen leerlingen samen een gezelschapsspel spelen tijdens de pauze en over de middag maakt onze leerlingenraad muziek vanuit een leuke caravan op de speelplaats. Daarnaast schrijven leerlingen elke dag een ‘klein gelukske’ op. Die worden dan gelezen en dagelijks wint een leerling een leuke totebag, een gelukzak, tijdens de radio-uitzending.”

In Balanz denkt niet alleen aan de leerlingen, maar ook de ouders en leerkrachten worden niet vergeten. “We vinden het als school heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Leerlingen moeten zich thuis voelen en weten dat ze altijd bij ons terecht kunnen, maar ook ouders en leerkrachten zijn heel belangrijk voor ons.” Vrijdag is er nog een slotevent op de speelplaats voor al onze leerlingen. “In primeur zal onze schoolband daar ons eigen IdP-lied laten horen.” (MV)