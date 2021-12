Iconische spoedarts Demey neemt afscheid van AZ Delta Menen: “We hebben de spoedafdeling hier een gezicht gegeven”

Op de laatste dag van het jaar nam dokter Roseline Demey (70) afscheid van het AZ Delta in Menen. Ze was bijna een halve eeuw verbonden aan het Meens ziekenhuis en behandelde er in die tijd zo’n 80.000 patiënten.

Dokter Demey startte in de jaren ’70 in het toenmalige Sint-Joris. “Een beetje als loslopend wild”, verwoordt ze het zelf. Na haar studies kwam ze in 1983 dan officieel in dienst. Bijna 40 jaar later gaat ze op 70-jarige leeftijd met pensioen. “Ik wilde de vruchten plukken van het lange studeren en daarom bleef ik actief tot mijn zeventigste. Ik kwam hier in een toffe bende terecht. Als ik patiënten kon genezen, ging ik met een goed gevoel naar huis. Ik behandelde er jaarlijks toch zo’n 2000. Ik heb niet het gevoel dat ik alles uit mijn loopbaan haalde maar daar wil ik niet verder op ingaan. Ik ben vooral blij dat ik de spoed hier een gezicht heb kunnen geven want vroeger bestond dat eigenlijk niet in Menen. Onze afdeling heb ik hier toch mee op de kaart helpen zetten.”

Wandelen met hondjes

Dokter Demey heeft geen wilde plannen nu ze met pensioen is. “Op reis gaan deed ik al vaak en dat staat niet op mijn lijstje op korte termijn. Ik ga wel vaak naar zee gaan om er uit te waaien met mijn hondjes. Daar heb ik altijd van genoten.”

De collega’s zwaaiden Rosaline vrijdagnamiddag uit. Spoedverpleegkundige Ann Denys zal Rosaline missen. “We nemen afscheid van een icoon”, zegt ze. “Rosaline kon soms bruut uit de hoek komen maar ze heeft het hart op de juiste plek en zette het belang van de patiënt altijd voorop. Ze was keigoed in haar job en heeft dan ook veel mensen kunnen helpen. Ze had ook een speciale woordenschat. Vroeger hielden we haar hilarische uitspraken zelfs bij in een boek maar dat bijzonder woordenboek is helaas verdwenen. Als ze zei dat we de zon moesten aansteken, dan wisten we dat ze het over de operatielamp had”, besluit Ann Denys.