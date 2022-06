Hoe ga je na burn-out of depressie terug aan de slag? Werkgevers en mensen met psychische problemen delen tips en tricks in Ieper

Ze zijn lui, willen niet werken en vallen snel uit door te weinig draagkracht. Het zijn vooroordelen bij werkgevers over mensen met psychische problemen. Oefensollicitaties, getuigenissen en tips moeten deze en andere stigma’s de wereld uit helpen. Daarom kwamen werkgevers en mensen met een psychische kwetsbaarheid uit de regio dinsdagnamiddag bijeen voor de derde editie van Op Weg Naar Werk in Het Perron in Ieper.

Océane Drouet (23) uit Mesen was een van veertig deelnemers. “Ik kampte met een burn-out en depressie en ben opgenomen in Iepers psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart”, vertelt ze. “Ik ben bang om opnieuw de stap te zetten naar de arbeidsmarkt, want ik wil veranderen van werk en hoop een nieuwe job aan te kunnen.”

“Mijn droom is om aan de slag te gaan in een dierenspeciaalzaak. De getuigenis van Leonie was zeer leerrijk en herkenbaar. Ze gaf onder meer een handige tip tegen hyperventilatie. Dat helpt me vooruit en komt van pas tijdens toekomstige sollicitaties.”

Neem de tijd

Leonie Thoré (27) uit Poperinge is ervaringsdeskundige. “Ik werkte als leraar in het bijzonder secundair onderwijs, maar viel meer dan drie jaar uit door ziekte”, aldus Leonie. “Na een lange opname in Heilig Hart ging ik opnieuw op zoek naar werk. Dat was een grote drempel en vrij beangstigend.”

“Tips? Neem je tijd, durf jezelf uit te drukken en geef je noden aan. Dit is een prachtig initiatief. Ook werkgevers vinden het super om de stap te zetten naar mensen in een minder makkelijk traject. Die openheid, menselijkheid en de doorbraak van taboes zijn cruciaal.”

Vooroordelen

“Ook in de hoofden van de deelnemers bestaan vooroordelen over werkgevers. Ze zouden geen kans maken, het moet snel gaan, er is geen aanpassing…”, zegt medeorganisator Bruno Libbrecht, ergotherapeut bij Heilig Hart.

“Een op vier krijgt wel eens te maken met een psychische kwetsbaarheid, dus ook werkgevers worstelen met burn-out, depressie en verslavingen. Wie een fysische beperking heeft, kan perfect werken in een aangepaste werkomgeving.”

“Voor deze mensen moet er veel meer gezocht en afgestemd worden, want elke case is verschillend. Daardoor groeien die misverstanden en stigma’s. Na de gedwongen coronapauze kunnen we dit initiatief gelukkig weer verderzetten met de partners Hedera, GTB en Emino.”

