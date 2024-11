Hans Kluge zal ook volgende vijf jaar Wereldgezondheidsorganisatie in Europa leiden: “Mijn werk is allesbehalve af”

De lidstaten van de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben de Roeselaarse arts Hans Kluge voor een tweede termijn aangesteld tot regionaal directeur voor Europa. Ook de komende vijf jaar zal hij aan het hoofd van de organisatie staan.

Hans Kluges tweede termijn start in februari 2025, na de formele verkiezing door de Uitvoerende Raad van de WHO.

“Mijn oprechte en diepe dank aan alle lidstaten van WHO Europa, inclusief mijn thuisland België, voor hun vertrouwen in mij om onze regio ook een tweede termijn te mogen leiden”, sprak Hans Kluge tijdens de 74ste bijeenkomst van het Regionaal Comité voor Europa van de WHO in Kopenhagen.

Daar schaarden de 53 lidstaten zich achter de kandidatuur van de van Roeselare afkomstige arts.

Tijdens een uitgebreid interview met KW in april van dit jaar motiveerde Kluge zijn gooi naar een tweede termijn. “Enerzijds is er de opeenvolging van conflicten en crisissituaties, anderzijds wil ik mijn stempel verder kunnen drukken”, zei hij toen. “Ik ben sinds 2009 bij de WHO actief en kon al veel steentjes verleggen, maar mijn werk is allesbehalve af.”

Obesitas aanpakken

“Het is niet meteen top of mind bij de brede bevolking, maar obesitas wordt de komende jaren een van dé grote uitdagingen op gezondheidsvlak. In Europa kampt vijftig procent van alle volwassenen met overgewicht, bij kinderen gaat het over één op drie. Die cijfers wil ik mee naar beneden halen. En als de geschiedenis ons één iets leert, is dat er helaas altijd nieuwe conflicten zullen opduiken.”

Tijdens zijn eerste vijf jaar aan het hoofd van de WHO in Europa moest Kluge het hoofd bieden aan de coronacrisis, maar werd hij ook met de oorlog in Oekraïne geconfronteerd, een zware aardbeving in Turkije en Syrië en het bloederige conflict tussen Israël en Gaza. “Samen met mijn fantastisch team wil ik harder dan ooit werken om mijn visie waar te maken: verenigde actie voor betere gezondheidszorg om niemand achter te laten.”