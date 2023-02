Getest: zeven West-Vlaamse bieren zonder alcohol

We nemen opnieuw massaal deel aan Tournée Minérale en laten in februari alcohol een hele maand lang links liggen. Een beter moment om een alcoholvrij biertje aan de lippen te zetten, is er niet. Jarenlang stonden die gelijk met smakeloze en platte afkooksels van het origineel, maar daar is flink wat verandering in gekomen. Wij serveren jou, samen met biersommelier Kristel Logie, zeven keer een West-Vlaams gerstenat met amper of zónder alcohol.

Alcoholvrij of -arm (met minder dan 0,5 procent alcohol, red.) bier zit stevig in de lift. Waar het segment tot enkele jaren geleden amper iets voorstelde, schieten de biertjes zonder alcohol nu als paddenstoelen uit de grond. “Heel wat brouwerijen zijn op de kar gesprongen”, duidt de Poperingse biersommelier Kristel Logie (44). Grote spelers, maar ook kleinere brouwers zien muziek in het verhaal. “Dat bewijst dat alcoholvrije bieren stilaan hun plaats hebben veroverd. Vroeger dacht je meteen aan een flets en geurloos goedje zonder al te veel smaak, maar die tijd is definitief voorbij. Ze zijn er om te blijven. Alleen pleit ik wel voor een diverser aanbod in onze horeca. Die zetten nog al te vaak de usual suspects op de kaart, terwijl we in West-Vlaanderen een pak verrassingen in huis hebben.”

Thrive Recovery IPA

Van Thrive BV, gebrouwen bij De Proefbrouwerij in Lochristi, Jabbeke. Het eerste recoverybier ter wereld, bedacht door Jabbekenaar Laurens D’Hoore. Een smaakvol alcoholvrij bier voor sporters. “Helderblond is hier een understatement en de kraag is erg parelend. De neus is eerder neutraal, met een hint van citrus. Thrive (0,3 procent) is verfrissend en heeft een hoppig accent. Het biertje doet wat het belooft: je na het sporten op krachten laten komen. Daar zorgen de 10 gram proteïnen en 2 gram koolhydraten per flesje voor. Dat wielerploeg Lotto-Dstny Thrive ondertussen gebruikt, is het beste compliment.” 7,5/10

Kwaremont Fittest Blonde

Van brouwerij De Brabandere, Bavikhove. “Helder, mooi en uitnodigend. Vooral de stevige schuimkraag van de Kwaremont Fittest Blonde (0,3 procent) valt op. Hier is over nagedacht, dat merk je al bij de geur. Die is moutig en dompelt je onder in citrus en sinaasappel. De smaakt borduurt verder op het elan. Volmondig, moutig en zoet, maar een kruidige bittere afdronk die lang blijft hangen. Uitzonderlijk voor een alcoholarm bier. Dit benadert het echte werk. Zonder meer een aanrader. Hiermee is het een makkie om Tournée Minérale te overleven. Ik zou het bier zelfs bij een breugelmaaltijd durven serveren.” 9/10

Sportzot

Van Brouwerij De Halve Maan, Brugge. De Halve Maan lanceerde in 2018 dit eerste alcoholvrije speciaalbier en zag de Sportzot (0,4 procent) uitgroeien tot een vaste waarde. “Dé klassieker in het segment. De Sportzot wordt op dezelfde manier als de Brugse Zot gebrouwen en via een unieke filtertechniek wordt de alcohol eruit gehaald. Verder zijn alle ingrediënten identiek. Dit is echt lekker: mout, hop, citrus en een duidelijke bittere afdronk.” 8/10

Avaritia Zeven Zonden

Van Brouwerij Hugel, Heule. “Een absolute ontdekking. De troebelblonde Avaritia Zeven Zonden (0,5 procent) heeft een erg fruitige en moutige neus en doet je meteen zin krijgen. De smaak is ronduit fantastisch: zoet, fruitig én een afdronk waar je maar van blijft genieten. Dit is top. Hier drink je met plezier een tweede en derde flesje van. Een verborgen parel, al verrast me dit niet. Brouwer Koen Hugelier is een echte vakman. Een gedurfd, maar bijzonder geslaagd bier.” 9,5/10

Viven Nada IPA

Van Brouwerij Viven, Sijsele. De Viven Nada IPA (0,3 procent) zegt een IPA te zijn zoals het hoort, maar dan zonder alcohol. “De brouwers liegen niet. Dit blondje ziet er erg uitnodigend uit en de geur maakt je nieuwsgierig. Vooral de mango zorgt voor een heerlijke neus. De smaak is erg verfrissend. Een zoete toets met veel exotisch fruit en een bitterheid die verrassend lang blijft hangen. Enkel de volheid ontbreekt wat, al is dat vrij normaal bij een dergelijk alcoholarm bier. Een topper in het segment en ideaal om bij een dessert te serveren.” 8,5/10

Nulleke

Van Studenten Vives, Kortrijk. Het Nulleke (0,5 procent) is een concept dat door zes studenten Entrepeneurship van Vives in Kortrijk gelanceerd is en heeft een duidelijke boodschap: wie achter het stuur kruipt, drinkt geen alcohol. Op de achterkant van de fles valt te lezen dat er in ons land elke dag twaalf verkeersongevallen gebeuren waarbij alcohol de aanleiding is. De studenten willen dat cijfer met hun Nulleke mee naar beneden halen. “Een mooi initiatief. Het zet zeker aan tot nadenken, maar de smaak is eerder plat. Er zit amper pareling in het bier en de smaak – moutig – verdwijnt razendsnel. Dit neigt naar tafelbier, maar mist wat karakter. Maar nogmaals: een lovenswaardig project.” 4,5/10

Bar Bo

Van brouwerij Bar Belge, Zedelgem. Met minder dan 0,4 procent alcohol aan boord is de Bar Bo van Bar Belge een relatief nieuwe speler. “De mooie, fijne mousse als schuimkraag van dit amberkleurig, maar eerder troebel bier valt me meteen op. De geur verraadt al snel dat er amper alcohol in je glas te vinden is, maar de smaak is erg verfrissend. De moutige karameltoetsen banen een weg naar een bittere en droge afdronk, een leuke combinatie. Een gewoon goed alcoholvrij biertje, maar de smaakt ebt erg snel weg. Net als het schuim.” 6,5/10