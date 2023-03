David Semerano uit Komen is magneetheler: “We lopen veel te snel naar de dokter om pillen”

We leven in een maatschappij waar we voor ieder kwaaltje of euvel onze toevlucht nemen tot de geneeskunde en medicatie. Voor ieder probleem een pil is de norm geworden. Maar wat als we bepaalde problemen op een andere manier kunnen verhelpen? Maak kennis met de wereld van David Semerano (43), professioneel magneetheler uit Komen

Van Tibetaanse klankschalen tot een indrukwekkend toestel voor luminotherapie. Het kabinet van David lijkt in de verste verte niet op een klinische ruimte. Toch kunnen mensen er terecht in hun zoektocht naar hulp.

“Jaren geleden kocht ik de voormalige woning van mijn vader en ik voelde dat er iets niet pluis was”, blikt de man terug op zijn carrière. “Ik kon het niet plaatsen, maar ik voelde aan dat iets voor een soort van storing zorgde. Later kreeg ik een scheiding te verwerken en zocht ik mentaal soelaas in meditatie. Ik maakte er kennis met een dame die al 15 jaar mediteert en dat opende mijn ogen. Later werd er van mij een aurafoto gemaakt en daar werd heel wat duidelijk. Ik was een energiekanaal en via mijn handen kon ik kwaaltjes verhelpen. Eerst bij dieren, dan bij mensen.”

“Soms volstaat het om bepaalde dingen in het leven aan te passen”

Het is het soort verhaal waarbij mensen al erg snel de wenkbrauwen fronsen, al kadert David meteen zijn ervaringen. “Ik ben absoluut geen geneesheer en je gaat mij ook nergens horen beweren dat ik gruwelijke ziektes kan genezen. Toch kunnen we niet om het feit heen dat we vandaag de dag veel te snel naar de dokter lopen en meteen pillen gaan nemen. Soms is het absoluut niet nodig maar volstaat het om bepaalde dingen in het leven aan te passen. Aan de hand van de energielijnen kan ik dergelijke aanpassingen aanbevelen.”

Spirituele technieken

“Ik heb me ook verfijnd in verschillende spirituele technieken zoals de Tibetaanse geluidsschalen of lithothérapie, waarbij we gebruik maken van energiestenen. Ook baande technologie zich een weg naar deze wereld. Zo installeerde ik een luminotherapietoestel in mijn praktijk. Het is een erg bijzondere ervaring die mensen helpt om hun derde oog te ontdekken en te gebruiken. Op die manier krijgt men een nieuwe kijk op hun lichaam en de wereld rondom hen.”