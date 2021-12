Brugs project Football Memories wil ouderen samenbrengen rond voetbal

Aan de vooravond van de Brugse stadsderby lanceren Club en Cercle samen met het stadsbestuur het project Football Memories: ouderen met beginnende dementie samenbrengen rond voetbal om eenzaamheid tegen te gaan. Beide ploegen stellen hiervoor een voetbaltas vol gadgets en herinneringen ter beschikking van woonzorgcentra.

Voor de voorstelling van Football Memories – een concept dat overgewaaid is uit Engeland – hadden de twee Brugse voetbalploegen hun oudgloriën Raoul ‘Lotte’ Lambert en Jules Verriest uitgenodigd. De voormalige libero van Cercle moest verstek laten, omdat hij naar een begrafenis moest, maar de Clubspits was wel present.

Pronostiek

Een pronostiek voor de derby, die op tweede Kerstdag gespeeld wordt, wou Lotte Lambert niet geven. “Ik doe dat nooit, maar iedereen weet waar mijn hart ligt”, zei de 77-jarige Bruggeling. Wat is dé herinnering die Raoul Lambert bijgebleven is aan een stadsderby? Lotte: “De dag dat we op Cercle met 0-5 wonnen.”

Wanneer dat was, herinnert de Lotte zich niet meer. Maar we zochten het voor hem op: in het seizoen 1972-73. De match vond plaats in het Edgard De Smedtstadion, op de plek waar nu de Magdalenazaal (MaZ) huist, tussen Torhoutse Steenweg en Magdalenastraat in Sint-Andries. Raoul Lambert scoorde twee keer, waarvan een keer via strafschop. De andere doelpunten werden gemaakt door Henk Houwaart en Johny Thio.

Blessure

Wat de Lotte wel nog weet, is dat hij een pijnlijke schouderblessure aan die wedstrijd over hield. “Voel je die bobbel aan mijn schouder? Dat is het gevolg van die match. Ik ging recht op doel af en was te snel voor Cercle-doelman De Coussemaker. Ik sprong over de keeper en viel keihard op mijn schouder. De fans van Groen-Zwart jouwden mij uit, maar mijn arm was uit de kom. En nadien moesten wij nog te voet van het Cerclestadion naar De Klokke stappen. Ik heb veel pijn geleden. Wie mijn schouder weer in de kom zette, weet ik niet meer. Misschien Michel D’Hooghe, of was die toen al niet meer Clubarts?”

De sappige getuigenis van Lotte bewijst hoe zinvol de Football Memories, die de communitywerking van beide teams uitwerkten, kunnen zijn. Club en Cercle stellen elk een voetblatas ter beschikking van de stad, gevuld met stukken uit hun rijke voetbalerfgoed. Er zitten krantenartikelen, retroshirts, sjaals en zelfs een nog met veters toegenaaide lederen bal in.

Dementievriendelijk

“De voetbaltassen willen een inspiratiebron zijn voor iedereen die met ouderen in gesprek gaat”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Dit project past in een Dementievriendelijk Brugge, waarbij we een sfeer van solidariteit en gezamenlijk engagement tussen generaties willen creëren. Via onze erfgoeddienst zetten we in Brugge al jaren in op het stimuleren van herinneringen. Aan de hand van foto’s en voorwerpen uit het verleden worden mensen geprikkeld om hun verhaal te vertellen.”

Volgens schepen van Welzijn Pieter Marechal versterkten die herinneringen het gevoel van eigenwaarde en identiteit: “Ook voor ouderen met dementie is dit belangrijk. Hun oriëntatie van het heden werkt niet meer zo goed, maar over het verleden weten ze nog veel te vertellen. Ouderen en hun mantelzorgers kunnen gericht met deze sporttas aan de slag. Ze biedt een leidraad om eenzame ouderen vanuit de verbindende kracht van voetbal samen te brengen en te doen denken aan de tijd van toen.”

Geïnteresseerden kunnen vanaf februari een sporttas ontlenen via de uitleendienst van Erfgoedcel Brugge. Info : www.erfgoedcelbrugge.be en www.dementie.vlaanderen