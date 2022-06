Bruggeling Karel Legein realiseert centrum voor spirituele groei in de Peruaanse woestijn

Al 31 jaar lang woont Bruggeling Karel Legein in Peru. In 1991 trok hij naar Lima om er een tehuis voor kansarme kinderen met polio te runnen. Nu is hij klaar voor zijn tweede levensproject: de creatie van een centrum voor spirituele groei in de Peruaanse woestijn.

“Ik stam uit een Koolkerks gezin met acht kinderen en heb een fantastische jeugd gehad in Brugge. Mijn moeder leeft nog en is nu 95 jaar oud”, vertelt Karel Legein (61), die afstudeerde als schrijnwerker in het VTI Brugge. “Tot mijn achttiende was ik eerst lid en dan leider bij de Chiro van Sint-Jozef. Daarnaast was ik muzikant in de Sint-Ceciliafanfare van Steenbrugge én in de fanfare Vermaak na Arbeid van Koolkerke. Ik zong in het jongerenkoor van Koolkerke.”

Broeder van liefde

“Het idee om sociaal werk te verrichten in Peru kiemde in mijn kinderjaren. Net voor het einde van de lagere school deed de onderwijzer een rondvraag in de klas over wat we later willen worden. Toen het mijn beurt was zei ik: “broeder van liefde”, en dat was echt gemeend. Van kleins af heb ik willen helpen, en iets voor de wereld willen doen, dat zat in mij. Ik was altijd heel sociaal. Peru en de indiaanse culturen hebben mij altijd gefascineerd.”

“Na mijn studies heb ik een aantal jaren gewerkt in het Brugse, maar ik heb er nooit mijn draai gevonden omdat ik geen diepgang vond in de dagelijkse routine. Ik wilde méér doen dan dat, méér betekenen voor de wereld. In 1991 liet ik alles achter in België en trok op eigen houtje naar Lima.”

“Het was geen gemakkelijke beslissing, maar ik moest mijn hart volgen en daar ben ik nu nog altijd ongelooflijk blij om. Het gaat er in essentie niet om wat je hebt, maar om van deze wereld een betere plek te maken voor toekomstige generaties, om dienstbaar te zijn via onze natuurlijke capaciteiten, passies en talenten.”

Polio

Vijftien jaar lang wijdde Karel Legein zich aan een polioproject, dat hij samen met een Belgische priester uitwerkte. “We hebben een tehuis geleid voor jongeren uit de sloppenwijken van Lima die aan polio lijden. Geregeld ben ik teruggekeerd naar België om fondsen te verzamelen. Particulieren, scholen en kerken, maar ook de provincie West-Vlaanderen hebben mijn project gesteund.”

Nu is de uitgeweken Bruggeling klaar voor de realisatie van zijn tweede levensdroom: het openstellen van een 2,5 hectare groot ecologisch terrein in de Peruaanse woestijn, op 150 kilometer van Lima, als centrum voor persoonlijke en spirituele groei.

“Het is een heel stille en vredige plaats, ideaal om tot jezelf en tot werkelijke rust te komen in volle symbiose met de omliggende aanplantingen. Hier kan iedereen terecht die een holistische natuurlijke oplossing zoekt voor de problemen van het moderne leven, op fysiek, emotioneel en spiritueel vlak. Het gaat erom opnieuw evenwicht en harmonie te brengen tussen het materiële aspect en het spirituele.”

Crowdfunding

Karel Legein wil zijn project deels financieren via crowdfunding: “Er moet nog een en ander gedaan worden aan het halfopen bakstenen gebouw, waarin slaapgelegenheden, een meditatie- en een werkruimte, een lokaal voor energetische behandeling, maar ook een plaats voor de opvang van behoeftigen en een keuken moeten geïnstalleerd worden. Daarnaast zijn er landbouwwerkzaamheden, verlichting en stroomvoorziening door zonnepanelen nodig. Om dit te bekostigen, zet ik een actie op vía crowdfunding.”

Info : www.facebook.com/karel.legein