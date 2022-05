AZ Delta campus Rumbeke zwaait net als vele anderen op Dag van de Zorg (15 mei) de deuren open

Twee jaar geleden was het de bedoeling dat de gloednieuwe campus van AZ Delta feestelijk geopend zou worden, ook duizenden mensen waren al ingeschreven om op 14 en 15 maart 2020 een kijkje te komen nemen. Maar corona stak er een stokje voor. Op de Dag van de Zorg (zondag 15 mei) hoopt AZ Delta nu alle geïnteresseerden toch nog een blik te gunnen achter de ziekenhuismuren. Ook tal van andere zorginstellingen organiseren tijdens dit weekend een opendeurdag, zoals het Rode Kruisopvangcentrum in Brugge en Familiehulp in Kortrijk.

Op zondag 15 mei kan je tussen 10 en 17 uur via een uitgestippeld parcours verschillende medische diensten ontdekken. Dat parcours start aan het onthaal, gaat drie verdiepingen hoog en eindigt in RADar, het nieuwe leer- en innovatiecentrum van AZ Delta.

Het parcours loopt onder meer langs radiologie en nucleaire geneeskunde, intensieve zorg, de nierdialyse, endoscopie, de kinderafdeling, de kraamafdeling, neonatologie, fertiliteit, de afdelingen geriatrie, psychiatrie voor kinderen en volwassenen, het Zorgcentrum na Seksueel Geweld en het leer- en innovatiecentrum RADar.

Onderweg krijg je te zien hoe je een beroerte kan herkennen en bij de medewerkers van de spoeddienst leer je hoe je moet reanimeren. Diëtisten leggen je het belang van voeding uit en je leert de mogelijkheden kennen van je digitaal medisch dossier. Je verneemt ook meer over een aantal digitale gezondheidsvaardigheden.

Jobs bij AZ Delta

Bezoekers met interesse in een job in de zorg kunnen met al hun vragen terecht bij ons HR-team. Ben je een talent in techniek, hou dan zeker halt bij het team van onze technische dienst. Ongetwijfeld zal je versteld staan van het uitgebreide aanbod aan functies die je kan vervullen in ons ziekenhuis.

Het parcours is bovendien kindvriendelijk. Onze mascotte bAZuul loodst de kinderen door het ziekenhuis met een zoektocht. En er is animatie voor kinderen met onder meer een bAZuulhinkelspel. Het kinderparcours valt samen met het parcours voor volwassenen zodat ouders samen met hun kinderen het ziekenhuis kunnen verkennen. Op de belangrijkste plaatsen is er zowel informatie voor volwassenen als op maat van kinderen.

Inschrijven: Om het bezoek aan het ziekenhuis zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, is het nodig om je via deze link in te schrijven.

Opendeurdagen in heel de provincie

Ook tal van andere zorginstellingen organiseren tijdens dit weekend een opendeurdag, zoals het Rode Kruisopvangcentrum in Brugge, Familiehulp in Kortrijk en het Psychisch revalidatiecentrum Hedera in Ieper. Ontdek het volledige programma van Dag van de Zorg via deze website.