Audiowandeling moet geestelijke gezondheid extra in de verf zetten

Om het belang van geestelijke gezondheid extra in de verf te zetten, organiseerden CM, Natuurpunt en Te Gek op zondag 25 september een audiowandeling in de Warandeputten in Oostkamp. Tijdens de wandeling hoor je het verhaal van Nikki, geschreven door Hugo Matthysen en ingelezen door Sien Eggers.

In het audioverhaal vertelt het personage Nikki, vertolkt door Sien Eggers op een bijzondere en humoristische manier, welke impact wandelen heeft op haar gemoed. Wie aan het begin van de wandeling een QR-code scant, krijgt twaalf audiofragmenten te horen die samen het luisterverhaal vormen.

De eerste wandeling in de Warandeputten met een gids en de podcast werd zeer goed onthaald door de talrijke deelnemers. “Het is een mooie wandeling waarbij de uitleg en het audioverhaal toch een zekere meerwaarde had”, horen we van Herman Himpens. Het startpunt van de wandeling is aan de Westdijk in Moerbrugge en is vrij toegankelijk.

Nadenken over geestelijke gezondheid

Met dit initiatief wil CM Gezondheidsfonds wandelaars laten nadenken over geestelijke gezondheid om zo het thema bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt er aan de Warandeputten in Oostkamp ook een zitbank ingehuldigd waarop wandelaars tot rust kunnen komen in een oase van groen.

“Het is bewezen dat bewegen in de natuur goed is voor het mentale welzijn. We zijn dan ook zeer opgetogen met de samenwerking voor deze wandelingen tussen de CM, Natuurpunt en Te Gek. Samen vinden we geestelijke gezondheid belangrijk en met dit idee in het achterhoofd stippelden we verschillende wandelroutes uit, waaronder deze in de warandeputten in Oostkampuit, in een oase van goen”, horen we van Katrijn Vanhoutte, netwerkcoördinator van CM-zone WE40.

Mensen verbinden

“Gezondheid is voor mij zoals het citaat zegt, een gezonde geest in een gezond lichaam. Sporten en letten op je voeding is belangrijk, maar het psychologisch welzijn mag niet uit het oog verloren worden. In deze moeilijke tijden is het een uitdaging om mensen te verbinden. Ik krijg energie uit het empoweren van mensen om de levenskwaliteit van zichzelf en anderen te verbeteren. Zo kan je ook zelf meehelpen aan een gezonde buurt.”

In totaal worden er dit najaar nog negen extra banken neergezet verspreid over heel Vlaanderen. Allemaal zullen ze voorzien zijn van de QR-code die je naar het luisterverhaal brengt en vormen ze het startpunt voor een onvergetelijke audiowandeling.

Meer info: https://campaigns.cm.be/debank.

