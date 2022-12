Alle partijen steunen solidariteitsmotie recht op veilige abortus … behalve Vlaams Belang, zij keken toe

Tine Soens (Vooruit) bracht samen met Lien Claassen (Team Burgemeester) en Liesbet Maddens (N-VA) op de gemeenteraad een motie in verband met recht op veilige abortus. Vooruit voerde samen met FOS en ZIJkant een aantal weken geleden eveneens een actie bij Howest.

De motie vraagt om solidariteit met de bevolking in landen waar het abortusrecht wordt ingeperkt of waar toegang tot een veilige zwangerschapsonderbreking ontbreekt. Tijdens de gemeenteraad sloten ook de andere partijen zich aan bij het indienen van de motie. Behalve Vlaams Belang, zij waren niet te bespeuren in de zaal. De motie werd door alle aanwezigen goedgekeurd met 34 voor-stemmen.

“Wereldwijd staan vrouwenrechten onder druk, ook in landen waar dat vroeger een evidentie was. In Zuid- en Centraal Amerika bestaat geen of slechts zeer beperkte toegang tot een veilige zwangerschapsafbreking, maar ook in Europa stierf dit jaar een jonge vrouw in Polen omdat de arts geen levensreddende abortus mocht uitvoeren nadat de wetgeving verstrengd werd. Vrouwenlevens worden in gevaar gebracht, met deze solidariteitsmotie willen wij duidelijk maken dat Kortrijk haar steun betuigt voor recht op veilige abortus en de beperking ervan krachtig veroordeeld”, zegt Tine Soens. “Iedere vrouw heeft het recht om te beslissen over haar eigen lichaam,” vult Lien Claassen aan. “Wanneer een regering dat recht beperkt, zullen abortussen niet verdwijnen, maar worden vrouwen gedwongen tot onveilige en clandestiene abortussen”.