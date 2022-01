Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt Ardooise bevolking dichtbij brandweerkazerne: “Gebruik geen grondwater”

In december van vorig jaar kregen de omwonenden van de brandweerkazerne in Ardooie te horen dat er PFAS-vervuiling op het oefenterrein van de brandweer werd vastgesteld. Iedereen die in een halve kilometer van de kazerne woont, mag geen grondwater meer gebruiken.

Wie in een straal van 100 tot 500 meter van de kazerne woont, krijgt straks een nieuwe brief met de stand van zaken in het onderzoek. Aanvankelijk werden alleen de omwonende in een straal van 100 meter gewaarschuwd. Nu adviseert het Agentschap de bedreigde perimeter uit te breiden tot een straal van een halve kilometer. Het Ardooise schepencollege volgt dit advies en vraagt de bevolking in deze zone een aantal veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo mag er geen grondwater gebruikt worden, ook niet na koken. Gebruik ook geen grondwater om de moestuin te bevochtigen.

“Nog niet alle wetenschappelijke kennis is aanwezig. Er gebeurt nog verder onderzoek door OVAM. Op basis van dit bijkomende onderzoek kunnen de maatregelen rond het grondwater aangepast worden”, aldus een mededeling van het schepencollege.