Zussen Serryn bevallen met drie dagen verschil van eerste kindje in Iepers ziekenhuis: “Liggen naast elkaar op materniteit”

Sidji Serryn en Sajda Serryn zijn twee zussen die de voorbije week allebei mama zijn geworden. Sidji beviel op 4 november van Milan Lemahieu, drie dagen later kwam Mats Bruggeman op 7 november ter wereld. Hij is het zoontje van Sajda.

Voor Sidji (28) – de oudste van de twee zussen – was het een speciale dag want ze beviel op haar eigen verjaardag. Ze is samen met Andries Lemahieu (29), woont in Vlamertinge en is actief in de HR-sector. “Milan werd vrijdag geboren en woog 2,960 kg en mat 49,5 cm bij zijn geboorte”, vertelt ze vanuit de materniteit.

In de kamer naast haar ligt sinds 7 november zus Sajda (25). Sajda woont in Sint-Jan en werkt bij Kinderopvang ‘t Bubbeltje en is ook nog nagelstyliste in bijberoep. Samen met partner Lennert Bruggeman mocht ze maandag Mats verwelkomen. “Mats is 51,5 cm groot en heeft een geboortegewicht van 3,800 kg. Voor Milans papa Andries is het extra speciaal. Hij werd voor de eerste keer papa en peter in drie dagen tijd”, weet Sajda.

Band nog sterker

Voor de beide zussen was het hun eerste zwangerschap. “Het was tof om dit samen mee te maken. Vooraf weet je niet veel, maar je kan alles samen ontdekken”, zegt Sidji. “Ook de gênante dingen (lacht).”

Sajda knikt: “We hadden al een sterke band en die is de afgelopen negen maanden alleen maar sterker en intenser geworden. Toen we een gender reveal deden, wisten we van ons eigen kindje het geslacht nog niet. We wisten het wel van de andere, waardoor we elkaar konden verrassen. Enkele weken later hebben we ook de namen verteld. We begonnen met de beginletter en toen die dezelfde was, hadden we wel even stress. We wisten alles van elkaar, tot zelfs hoe we de doopsuikers gingen laten maken.”

Samen ontbijten

Deze week lagen ze samen op de materniteit, in de kamers naast elkaar. “We hebben dinsdagmorgen samen ontbeten met de boelekes erbij. Anders zit je ook maar alleen op je kamer. We spelen nu tips door die de vroedvrouwen ons geven, enzovoort. Het proces van de voorbije negen maanden gaat nu een nieuwe fase in en we zullen ongetwijfeld nog veel ervaringen kunnen uitwisselen.”

Groot park

Ook voor hun ouders Frankie Serryn en Anja Deneire is het een mooie belevenis. “Op papa’s verjaardag hadden we verteld dat we allebei zwanger waren”, gaat Sidji verder. “Mama heeft intussen een groot park gekocht waarin ze allebei zullen kunnen spelen. Het is wel fijn dat het twee jongetjes zijn. Ze zullen vaak samen zijn en naar de opvang gaan waar Sajda werkt. We gaan nu volop genieten van onze gezinsuitbreiding, het waren intense maanden. Maar met de hulp van iedereen uit onze omgeving zijn we zo trots. We willen graag nog even het verplegend personeel van het Jan Ypermanziekenuis bedanken. Zij hebben ons echt fantastisch geholpen.”