Zussen kozen dezelfde trouwdatum zonder dat ze van elkaar af wisten en vierden dan maar samen feest

Je gaat trouwen, houdt de datum als verrassing voor je familie en dan blijkt dat je andere zus met haar toekomstige dezelfde plannen heeft. Het overkwam Annelies en Stien Bossuyt. Ze maakten er dan maar een gemeenschappelijk feest van.

Het was die andere zus, Eva Bossuyt (32), die er ons op attent maakte. Het nieuwbakken gemeenteraadslid voor Vooruit in de Izegemse raad heeft nog vijf zussen en een broer. En twee van die zussen waren op woensdag 2 februari, op de niet te vergeten huwelijksdatum 02/02/22, getrouwd. Annelies (37) woont in Kluisbergen, Stien (30) naast haar zus Eva in de Nederweg in Izegem.

02/02/2022 en beiden om 11 uur

Opgroeien deed het kroostrijke gezin in Ingelmunster, vader Johan was ooit voorzitter van de Ingelmunsterse SP.A-afdeling en inspireerde zo onder meer dochter Eva voor haar politiek engagement. Het was op een kerstfeestje bij de Bossuyts dat de trouwplannen wereldkundig werden gemaakt. Stien: “Wij vertelden daar dat we gingen trouwen en wel nog op 2 februari 2022, mijn zus Annelies en haar partner kwamen met dezelfde boodschap. We wisten echt waar niets van elkaar, dat we überhaupt gingen trouwen was al een verrassing. En het toeval werd nog groter toen bleek dat we beiden op 23 december in het stadhuis – zij in Kluisbergen, wij in Izegem – waren geweest om de nodige formaliteiten te voltrekken.”

De familie moest zich die dag in twee opsplitsen en verdeelde zich tussen de twee stadhuizen

Dubbel feest natuurlijk, maar dat betekende ook dat de familie zich letterlijk moest opsplitsen. “We hadden ook allebei voor hetzelfde tijdstip gekozen: 11 uur. Maar we hebben een grote familie, die hebben we dus netjes in twee verdeeld. Eigenlijk waren we beiden van plan om niet echt een feest te geven, maar door de situatie waren we daar nu wat toe gedwongen. Kluisbergen en Izegem liggen wat ver uit elkaar, daarom kozen we voor een feestlocatie in Kortrijk. Voor onze gasten was dit ook niet zo simpel, het ging immers om een gewone werkdag. Maar niettemin vierden we samen met een kleine 50 mensen, de familie van Annelies en mezelf, maar ook van onze partners.”

Dansfeest in de vooravond

Stien, mag zich dus sinds vorige week de echtgenote van Jonathan Vanoverbeke (34) noemen. Hij was de voorbije jaren actief in de advertising- en reclamesector, zij is bediende op de dienste interne sales en logistiek in Anziplast in Izegem. Kindjes zijn er niet. “Onze twee honden genieten al onze aandacht.”

Gilles Maton en Annelies Bossuyt zijn beiden 37 jaar. Gilles is productiemedewerker in Volvo Trucks in Oostakker, Annelies werkt bij de politie en is teamchef van het Team Verder Onderzoek van de Politiezone VLAS (Kortrijk). Ze hebben dochtertje Marta van anderhalf. “We hebben een leuk feest achter de rug”, weet Stien. “Het was wat raar om al zo vroeg aan het dansen te slaan. Maar we hebben genoten.”