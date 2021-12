Wordt Rosanne de nieuwe KW Beebee in 2022?

“Het ging vlotjes”, begint Kimberly Doom (31), wanneer ze vertelt over de bevalling die slechts vijf uur duurde. Op 27 september 2021 kwam dochter Rosanne ter wereld, waardoor het meisje in aanmerking komt om de nieuwe KW Beebee te worden. Nog tot 9 januari kan je een foto van je kersverse baby insturen voor onze babyspecial KW Beebee. 870 West-Vlamingen deden het je al voor. “Met de bon van 1.000 euro zouden we een elektrische bakfiets kopen”, aldus papa Aaron Willaert (28).

De eerste ontmoeting met hun dochter was voor mama Kimberly en papa Aaron Willaert (28) een emotionele gebeurtenis. “Dat was heel bijzonder, dat eerste moment. De dagen erna waren vooral vermoeiend, omdat ze veel huilde en vaak wakker was. Je krijgt ook heel veel informatie op een korte tijd. Gelukkig werden we heel goed begeleid door de vroedvrouwen.”

Maar na thuiskomst bleek Rosanne toch een heel gemakkelijke baby te zijn. “Alles viel precies in de plooi. Ze is heel alert en wakker overdag, maar ze slaapt wel de hele nacht door”, klinkt het. “Speelgoed interesseert haar nog niet, ze kijkt liever rond naar de mensen om haar heen”, lacht Kimberly.

Lastige puberjaren

Ze blijven natuurlijk niet lang klein, wordt vaak gezegd. De jonge ouders kijken stiekem al uit naar de toekomst. “Elke leeftijd heeft z’n charme, maar ik denk dat het echt leuk zal zijn wanneer ze naar het eerste kleuterklasje gaat. Dan zal ze al kunnen praten, zoveel nieuwe dingen leren en kunnen we er ook echt al mee op uittrekken”, blikt Kimberly vooruit. Aaron vertelt meteen in welke periode hij minder zin heeft. “De puberjaren! We waren allebei zelf redelijk lastige tieners, hopelijk is onze dochter toch iets verstandiger”, lacht hij. “Anderzijds denk ik dat die persoonlijke ervaringen ons begripvoller zullen maken.”

Hoewel Rosanne momenteel nog weinig besef heeft van de maatschappij waarin ze zich bevindt, heeft het koppel wel al nagedacht over hoe ze het meisje willen opvoeden. “Naast de basiswaarden zoals vriendelijkheid en eerlijkheid is het voor ons belangrijk dat ze respect heeft voor diversiteit en verschillende levensopvattingen en culturen begrijpt en accepteert”, vertelt Aaron.

Of ze al gewend zijn aan hun nieuwe leven als ouders? “Eigenlijk wel. We hebben de feestjes ingeruild voor de zorg voor onze dochter, maar het voelt fijn dat we aan dit hoofdstuk van ons leven kunnen beginnen”, zegt Kimberly. “Maar we zorgen voor voldoende vrije tijd. Aaron speelt gitaar en treedt geregeld op met zijn band, ik wil binnenkort weer vaker gaan sporten. We wisselen af, zo komt niemand iets te kort.” (Phebe Somers)