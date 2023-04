Francine Demets (90) uit Wevelgem, Katleen Bonnet (61) uit Menen en Inge Bossuyt (28) uit Geluwe vormen met Fran Dewaele een viergeslacht sinds haar geboorte op 12 maart. De opa van Fran is Gilbert Bossuyt, de vroegere burgemeester van Menen die ook even minister was. (MP)