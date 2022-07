Uniek! Rumbeekse mama en drie van haar dochters verjaren allen op 18 juli

Een moeder en drie van van haar vier dochters die op dezelfde dag verjaren. Het is toch vrij uniek. Maguerite Claeys en haar dochters Carine, Caroline en Gretel zijn op maandag 18 juli jarig. En voor de gelegenheid mochten we ook eens langs gaan.

Een verrassing voor haar mama Marguerite en haar eveneens jarige zussen Carine en Caroline. Met dat idee contacteerde Gretel Taveirne ons. Maandag 18 juli verjaart ze zelf, maar ook haar mama en haar oudere tweelingszussen Carine en Caroline. “De kinderwens van mijn ouders was groot”, zegt Gretel. “Onze mama Marguerite was nog maar 20 jaar toen ze beviel op haar eigen verjaardag beviel, maar ze had er geen idee van dat er een tweeling op komst was. Inderhaast moest nog een naam voor het tweede meisje bedacht worden en een tweede wiegje gevonden worden. Het was meteen druk in het jonge gezin, maar het lukte wonderwel.”

Vierde keer slechter gemikt

Vier jaar later werd Gretel zelf geboren, ook op 18 juli. Op dat moment hadden de vier dames ten huize Norman Taveirne en Marguerite Claeys dezelfde verjaardag. Er zou uiteindelijk nog een vierde dochter komen. “Siegel werd tien jaar na mij geboren, maar dit keer op 13 november. Ons vader had dit keer niet zo goed kunnen mikken”, lacht Gretel.

Carine, Gretel en Caroline Taveirne bij trotse mama Marguerite Claeys. © Stefaan Beel

De tweeling en Gretel waren ook niet uitgerekend om op 18 juli geboren te worden. “Wij waren eigenlijk twee maanden te vroeg”, zeggen Caroline en Carine. “En Gretel een maandje. Op haar verjaardag, en dus ook de onze, stond mama taart te bakken toen ze weeën begon te krijgen.” Het resultaat kennen we ondertussen.

“Voor onze verjaardag gingen we vroeger altijd mosselen eten in de Philippine in Nederland”

Samen met jongste zus Siegel vormde men een hecht Rumbeeks gezin. Pa Norman Taveirne leerde de stiel in de ouderlijke bakkerij Taveirne in de Mandellaan, hij zou die ook later met zijn broers overnemen. Ook Marguerite, die haar jeugd in Passendale doorbracht, stapte mee in de zaak. “Wij groeiden op in de Mandellaan. Onze verjaardagen werden uiteraard altijd gevierd. Toen we klein waren mochten we kiezen wat de pot ging schaffen, toen we iets ouder werden gingen we mosselen eten in de Philippine in Nederland.”

Gouden huwelijksjubileum

Vorig jaar, op 23 november, overleed Norman Taveirne. In mei 2018 hadden Marguerite en Norman nog hun gouden huwelijksjubileum gevierd. “Bij deze willen we onze mama nog eens in kijker zetten. Ze woont nog altijd in de Mandellaan. Het etentje in het Rhodesgoed in Kachtem was gepland, dat er een fotograaf van De Weekbode aanwezig zou zijn is de verrassing.”

En of mama verrast was. “Ik krijg er zowaar kippenvel van”, bleef ze wat sprakeloos.

Maandag 18 juli mocht Marguerite 83 kaarsjes uitblazen. Carine, die met Johan Bert is getrouwd en in Rumbeke woont en haar tweelingszus Caroline, de echtgenote van Dirk Sanders met wie ze in Varsenare huist, zijn beiden 63 jaar geworden. Gretel is nu 59 jaar geworden, met haar man Freddy Coppens woont zijn in Waarschoot. Jongste dochter Siegel (48) is de echtgenote van William Doom. Zij wonen in Passendale.