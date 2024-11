Onthaalmoeder in Lichtervelde geschorst nadat kindje naar ziekenhuis moest

Het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid heeft de vergunning van een onthaalouder in Lichtervelde geschorst. Die beslissing kwam er nadat een kindje naar het ziekenhuis moest voor medische zorgen. Er loopt momenteel een politieonderzoek om de zaak uit te pluizen.

Woensdagnamiddag 23 oktober moest een kindje uit een kinderopvang in Lichtervelde met de hulpdiensten naar het ziekenhuis overgebracht worden voor medische zorgen. De koepelorganisatie waarbij de onthaalmoeder in kwestie in dienst is, maakte hiervan een melding bij Agentschap Opgroeien en besloot om de opvanglocatie preventief te sluiten tot er meer duidelijkheid is over de situatie. Agentschap Opgroeien bevestigde die beslissing door de vergunning van de kinderopvang uit voorzorg tijdelijk in te trekken, de schorsing ging in op 28 oktober.

Onderzoek

Zowel de organisator als Agentschap Opgroeien willen nu onderzoeken wat er precies is gebeurd en werken dus mee met de politie. “We wensen het kindje en de ouders een spoedig herstel toe en de ruimte om dit in alle rust te kunnen doen”, klinkt het bij Opgroeien.

Ook de organisator toont medeleven naar de ouders toe: “We zijn erg aangeslagen door deze ernstige situatie. We zijn alleszins blij dat het kindje het ziekenhuis intussen heeft mogen verlaten en we wensen de ouders veel sterkte toe om deze dramatische gebeurtenis te verwerken. We zullen hen ondersteunen waar we kunnen. We wachten het verdere verloop van het onderzoek af en zullen op basis hiervan de samenwerking met deze opvanglocatie evalueren.”