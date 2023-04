IN KAART We heten vooral Marie of Luc: ontdek hier hoe vaak jouw voornaam voorkomt in onze provincie

Beste lezer, de kans is groot dat u Marie, Maria, Luc of Marc heet. Hoe we dat weten? Het zijn de meest voorkomende voornamen in onze provincie. Luc spant de kroon bij de mannen, Marie is met ruime voorsprong de grootste bij de vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Maar welke naam is in jouw gemeente het populairst? En hoeveel West-Vlamingen delen jouw voornaam? Ontdek het via onze interactieve kaart

Elk jaar krijgen we te horen welke babynamen we tegenwoordig het vaakst op geboortekaartjes lezen. Voornamen zijn in grote mate een product van de tijdsgeest en onderhevig aan allerhande trends. Moderne namen als Liam en Olivia komen we geregeld tegen in die lijstjes, maar ook klassieke namen zijn tegenwoordig razend populair. Denk maar aan Leon, Camille, Arthur en Alice. Maar welke voornamen komen nu het vaakst voor bij de volledige West-Vlaamse bevolking?

Marie aan de top

Bij de vrouwen blijkt er één naam onverslaanbaar. Zowel bij baby’s als volwassenen is de naam Marie alomtegenwoordig. Maar liefst 9.563 West-Vlaamse meisjes en vrouwen dragen deze naam, een afgeleide van de katholieke naam Maria. Die staat trouwens op een verdienstelijke tweede plaats, 8.239 provinciegenoten delen hun naam met de moeder van Jezus. Verder vervolledigen Rita, Martine, Ann, Monique, Marleen, Christine, Carine en Annie de top 10. Ann en Annie kunnen met de variant Anna ook een plek in de populairste babynamen veroveren.

Hoewel oude namen weer in opmars zijn, zien we de meest voorkomende mannennamen toch nog niet meteen massaal opduiken in de kleuterklassen. Zo telt onze provincie 8.290 mannen met de naam Luc, op de voet gevolgd door Marc (komt 8.162 keer voor). Niet meteen namen die je anno 2023 op de kraamafdeling zal horen passeren. Het zijn vooral de Franse namen die steeds meer gekozen worden voor pasgeboren baby’s, terwijl de mannelijke West-Vlaamse top tien verder vooral Vlaams klinkt: Patrick, Johan, Dirk, Geert, Jan, Bart, Peter en tot slot ook nog Jean.



Gezien het over de volledige bevolking gaat, is deze lijst veel constanter dan die van de babynamen. Dat zien we ook bij de onderverdeling per gemeente. Marie is de meest voorkomende naam in maar liefst de helft van alle West-Vlaamse gemeentes. Luc – de nummer 1 bij de mannen – kan die gouden medaille in een derde van de gemeentes wegkapen.

Natuurlijk heeft niet iedereen duizenden naamgenoten, tenminste niet in eigen provincie of land. In West-Vlaanderen ben je vrijwel uniek als je de naam Bauke, Victorine en Tiara draagt. Of wat dacht je van Pietro, Réginald en Besnik?