Na sluiting ‘t Fopspeentje in Beveren: nog vijf gezinnen op zoek naar alternatieve opvang

Nog vijf gezinnen zijn op zoek naar opvang na de sluiting van ‘t Fopspeentje. Dat vertelde schepen Michèle Hostekint op de gemeenteraad. Er wordt mee gezocht naar een oplossing.

Het nieuws dat kinderopvang ‘t Fopspeentje uit Beveren voor drie maanden gesloten wordt, beroerde ook de gemeenteraad. Eerder kwamen ook al de ouders massaal naar buiten Nancy Vanclooster, de zaakvoerster, te steunen.

Het was Dieter Carron die het item op tafel smeet. Hij vertelde dat er ondertussen al 468 mensen de petitie tegen de sluiting tekenden. Hij stak zijn hand in het vuur voor de uitbaatster en vroeg tegelijk ook of de stad en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang), die als volksvertegenwoordiger in de Commissie voor Welzijn zetelt, om het probleem aan te kaarten bij minister Crevits.

“Fopspeentje moest niet gesloten worden”

Immanuel De Reuse ging hierop in. “De coachende vereniging is langsgegaan bij ‘t Fopspeentje zonder dat het Agentschap Opgroeien hen dat vroeg. Vervolgens werd een verslag opgemaakt met de vraag tot sluiting. Mijn visie is niet van die aard dat ‘t Fopspeentje gesloten moest worden.”

Vanuit de stad zijn er al heel wat inspanningen gedaan, zo klonk het bij bevoegd schepen Michèle Hostekint. “In totaal zijn er 36 kinderen die plots geen opvang meer hadden. Wij hebben geprobeerd hun ouders zo goed als mogelijk te ondersteunen door op zoek te gaan naar een match tussen hun vragen en het beperkte aanbod. Alle ouders hebben een voorstel van alternatieve opvang gekregen. De meeste zijn daarop ingegaan. Op vandaag is er nog sprake van een vijftal gezinnen die nog geen nieuwe kinderopvang gevonden hebben.”