Mama Elise getuigt na sluiting kinderopvang: “Als ouders staan we als één blok achter ‘t Fopspeentje”

Vanavond is er een protestmoment van de vele ouders die misnoegd zijn dat groepsopvang ‘t Fopspeentje in Beveren (Roeselare) dicht moest. “Nancy runt al meer dan 30 jaar met hart en ziel haar kinderopvang”, weet Elise Defever. “Gisteravond hadden we een digitaal overleg waarbij ook alle ouders de kans kregen hun mening te ventileren. Niemand had klachten, maar wij kregen nauwelijks een antwoord op onze vragen. Daarom vragen we om meteen ‘t Fopspeentje te openen. Dit begint gewoon op een heksenjacht te lijken.”

De ouders van wie de kinderen in ‘t Fopspeentje in de Heirweg in Beveren-Roeselare verblijven, geloofden hun oren niet dat de groepsopvang met onmiddellijke ingang voor drie maanden geschorst was. Meer details werden er niet vrij gegeven, maar maandagavond was er een digitaal overlegmoment. Ook Elise Defever (31) woonde dat bij. “Net als een 35-tal ouders, schat ik. Er kwamen diverse mensen aan het woord, maar veel antwoorden kregen wij daar niet. Integendeel. Ze bleken niet op de hoogte, het was hun bevoegdheid niet… Je kent dat wel. Het was een frustrerende avond. Geen enkele van de ouders had ook maar iets aan te merken op de werking van ‘t Fopspeentje. Sommige ouders hebben er zelf als kind nog verbleven. Mochten er mindere ervaringen geweest zijn, dan ga je daar toch zelf je kinderen niet toevertrouwen.”

“Tien jaar geleden zou een medewerker zich eens verbaal laten gaan hebben tegen een kindje, wel ik maak me ook wel eens boos op de mijne”

Elise Defever woonde een tijdje in Roeselare, ondertussen met haar gezinnetje en dochters Renée (5) en Ellie (3) in Gullegem. “En ook onze jongste zoon Jerom (1) gaat nog naar ‘t Fopspeentje. Mijn man werkt daar in de buurt, maar het feit dat we ons derde kindje ook naar daar sturen geeft toch blijk van vertrouwen in het kinderopvanginitiatief.”

“Waarom geen onderzoek terwijl crèche open is?”

Veel wijzer werden de ouders niet na het overleg. “Blijkbaar is een medewerker van Mentes, het ondersteuningsnetwerk voor kinderopvang, langs geweest en heeft die iets opgemerkt. Maar wat dat precies zou zijn, daar konden ze niet op ingaan… Daarna is men ook in eerdere klachten gaan grasduinen en zou een medewerker zich verbaal eens opgewonden hebben tegen een kind en zou er ook een kindje in een park gezet zijn als straf. Maar dat zou al van tien jaar geleden dateren. Wel, ik heb drie kinderen en ik moet me ook soms boos maken. Naar wat wij vernemen zou er ook nog geen inspectie geweest zijn waar de kinderen bij zijn om de crèche te evalueren, wij vinden dat alles behalve normaal. Ik heb ook een mail gestuurd naar Kind en Gezin en er eentje terug gekregen dat we binnen de 15 dagen een antwoord mogen verwachten. Benieuwd.”

“Wie gaat nu nog met een crèche beginnen na deze heksenjacht, de overheid creëert hier zelf een probleem”

“Wij en de andere ouders zitten nu met problemen. Ik moet wel zeggen dat wij, die niet in Roeselare wonen, ook een beroep konden doen op de dienst Samenleven van de stad. Zij gaan mee op zoek naar een alternatief. Maar vindt nu maar eens plaats voor 30 kinderen, het is al moelijk om een plekje te vinden voor één kind. Wij behelpen ons nu wel, met grootouders en vrienden, maar de beste oplossing is ‘t Fopspeentje gewoon te openen. En als ze dan nog een onderzoek willen doen, dat ze dat doen terwijl de kinderen er zijn.”

Deze avond protestmoment

Uitbaatster Nancy zit natuurlijk in zak en as. “Al meer dan 30 jaar zet ze zich dag in, dat uit in voor die kinderen. En dan overkomt je zoiets. Ik denk dat ze bij de overheid toch beter eens goed beginnen nadenken. Jarenlang kon blijkbaar alles, als je ziet wat nu overal boven water komt. En dan gaat men nu een heksenjacht beginnen. Ze beseffen daar blijkbaar de gevolgen ook niet goed. Zelf ben ik vroedvrouw in Izegem. Ik hoor daar mensen die in verwachting zijn en problemen kennen om in 2024 opvang te vinden. Als je dan initiatieven die hun deugdelijkheid – vraag het maar aan de ouders – bewezen hebben, gaat sluiten. Waar ben je dan mee bezig? Dat wordt nu natuurlijk gelanceerd, komt overal in de pers. Zou jij nog zin hebben om als jonge beginner met een zaak te starten? De overheid creëert hier zelf een probleem.”

Vanavond plannen de ouders een protestmoment tegen de beslissing voor ‘t Fopspeentje. Er zou ook een petitie in de maak zijn. Ook aan de vele reacties op sociale media te zien, zal de opkomst er niet gering zijn. Sommige ouders kunnen er niet bij zijn, omdat… ze van thuiswacht zijn.