‘t Fopspeentje gesloten op bevel van Agentschap Opgroeien

Kinderopvang ’t Fopsteentje langs de Heirweg in de Roeselaarse deelgemeente Beveren moet tijdelijk de deuren sluiten. Dat besliste het Agentschap Opgroeien. De stad Roeselare gaat samen met de ouders op zoek naar alternatieve opvangmogelijkheden voor de kinderen die er over de vloer kwamen.

Sinds de zomer van 2022 werkt het Agentschap Opgroeien volgens het voorzorgsprincipe. Dit leidt al enige tijd tot een verhoogd aantal schorsingen en sluitingen van kinderopvanginitiatieven. Zo moest nog vorige week een onthaalmoeder uit Ingelmunster haar kinderopvang tijdelijk sluiten door een geval van shakenbabysyndroom. Ook in Roeselare moet nu een kinderopvanginitiatief tijdelijk de deuren sluiten. ’t Fopspeentje, dat 25 vergunde plaatsen heeft, blijft gesloten voor een maximale periode van drie maanden.

Waarom het Agentschap Opgroeien beslist om de kinderopvang tijdelijk te sluiten is voorlopig onduidelijk. De sluiting betekent dat de ouders plots hun opvangplaats verliezen. “Wij zoeken met de stad dan ook mee naar een oplossing voor de kinderen”, aldus schepen Michèle Hostekint (Vooruit). De ouders kunnen contact opnemen met de dienst Samenleven van de Stad Roeselare om hun nood in kaart te brengen.

De dienst is telefonisch bereikbaar via het nummer 051/26.24.64 of via samenleven@roeselare.be. Wie liever langs komt kan een afspraak maken bij het Huis van het Kind en dit op woensdag voor- of namiddag of op vrijdagvoormiddag.