Madam Bakster wil half jaar na overlijden van haar man hun kinderwens alsnog vervullen

Laura Verhulst (29), oftewel Madam Bakster, hoopt tegen 2023 mama te zijn. Om dat doel te bereiken zal ze gebruik maken van de zaadcellen van haar overleden man Kobe Jackxsens, die hij voor zijn chemotherapie liet invriezen. Dat schrijft de jonge onderneemster in Flair, waar ze sinds deze week vast als columniste aan de slag is.

Laura en haar man Kobe zijn beide afkomstig uit Knokke-Heist, maar wonen al een tijdje in Gent. Eind vorig jaar verloor ze de liefde van haar leven aan een oneerlijke strijd tegen maagkanker. Sociale media is altijd haar uitlaatklep geweest om te communiceren over het leven voor, tijdens en na Kobes ziekteproces.

Grote kinderwens

Via Instagram deed ze ook deze keer min of meer haar plannen uit de doeken. Naast de aankondiging over haar nieuwe schrijfavontuur haalt ze aan hoe groot het verlangen was om hun gezin uit te breiden net voor de diagnose van haar man Kobe. Aan de start van zijn chemobehandeling besloot het koppel om zijn zaadcellen te laten invriezen om hun kinderwens te vrijwaren. (lees verder onder de Instagrampost)



Toen het duidelijk werd dat Kobe de strijd niet zou halen, werd er intensief gepraat over de mogelijkheid om toch een kind van hen beiden op de wereld te zetten.“Het was heel pijnlijk om te beseffen dat hij ons kindje nooit zou ontmoeten, maar toch vonden we het belangrijk om samen nog enkele stappen te zetten. Een maand voor zijn overlijden vierden we Sinterklaas en kocht hij allerlei cadeautjes voor onze toekomstige baby. Samen kozen we ook nog een peter en meter uit. Hij zou een geweldige papa geweest zijn, dat voel ik in elke vezel van mijn lijf”, vertelt Laura in Flair.

Tijdsdruk

Laura kiest in medische termen voor een postmortemimplantatie. Anders dan bij een ‘gewone’ spermadonatie heeft Laura wettelijk slechts twee jaar de tijd om zwanger te worden van haar overleden levenspartner. Ze moest ook verplicht een half jaar wachten na de sterfdatum van Kobe. Haar eerste hormoonbehandeling vindt deze maand plaats, maar gezien de korte tijdspanne is de druk extra hoog.

“Het is niet eerlijk dat ik zo weinig tijd krijg, terwijl ik wel op gelijk welk moment naar de donorbank zou kunnen stappen. Een anonieme donor is misschien gemakkelijker, maar waarom zou ik dat doen als ik ook kan kiezen voor een kind van de man die ik tien jaar lang graag heb gezien? Een baby zal Kobe nooit vervangen, maar dat is natuurlijk mijn bedoeling niet. Ik ben er gewoon echt klaar voor om mama te worden en ons kindje een warm en liefdevol nest te bieden”, klinkt het.