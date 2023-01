Jacques en Chris uit Meulebeke vieren diamanten jubileum met vertraging

Het echtpaar Jacques Verstraeten en Chris Sabbe heeft op 17 december 2022 – met twee jaar uitstel – zijn diamanten huwelijksjubileum gevierd in woon-zorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke.

Jacques is een rasechte Meulebekenaar, die in 1932 het levenslicht zag in café Den Beer op de Markt in Meulebeke. Na zijn studies aan de normaalschool Sint-Thomas in Brussel kon hij als onderwijzer aan de slag in Kuurne.

Sint-Amandusschool

Daarna etaleerde hij zijn pedagogische talenten dichter bij huis, in de plaatselijke Sint-Amandusschool. Jacques zou daar tot aan het eind van zijn carrière lesgeven. Hij werd opgevolgd door Franky Polfliet.

Café Den Beer was een druk bezochte herberg, waar het supporterslokaal van KFC Meulebeke gevestigd was. Zo kwam Jacques snel in het bestuur van de jeugdploegen en later van het eerste elftal.

Pensionaat

Chris Sabbe is een Oost-Vlaamse, die in 1937 geboren werd. Om haar Frans goed onder de knie te krijgen, stuurden haar ouders haar naar het pensionaat in Moeskroen.

Jacques en Chris leerden elkaar kennen op Waregem Koerse. Jacques: “Ik was daarheen gereden met mijn Vespa, en toen ik Chris daar zag, sloeg de vlam onmiddellijk over.”

Petanqueclub Ter Deeve

Ze trouwden op 21 april 1960. “Chris en ik stonden aan de wieg van de petanqueclub Ter Deeve, zo’n drie decennia geleden. Chris zorgde ook als vrijwilligster voor de bediening in het cafetaria van het dienstencentrum.”

“Je mag stellen dat Ter Deeve een soort tweede thuis was voor ons. Nu doen we het heel wat kalmer aan. De krant lezen en sport volgen op tv, of eens een spannend boek lezen: dat zijn onze dagelijkse bezigheden.”