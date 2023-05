Germaine en Gerard vieren 70 jaar huwelijksgeluk

Gerard Depaepe en Germaine Peelen vierden onlangs hun platina huwelijksjubileum. Op 29 april was het echtpaar 70 jaar getrouwd.

Germaine is een geboren en getogen Zwevegem-Knokkenaar. Ze werd er op 26 juli 1929 geboren, maar het duurde toch tot 1951 vooraleer ze echt ‘Belg’ werd. “Mijn vader, Theodoor Peelen, werd in Pruisen geboren. Hij kwam in Nederland terecht en later kwam hij samen met de bazen van de steenbakkerij naar Zwevegem-Knokke om er nieuw leven in hun bedrijf te blazen.” Germaine zorgde voor het huishouden en is Zwevegem-Knokke trouw gebleven. Ze heeft nooit elders gewoond. Gerard werd op 20 augustus 1928 in Heestert geboren. Hij werkte in de dakpannenfabriek in Zwevegem-Knokke. Toen het bedrijf in 1969 de deuren sloot, kon hij tot aan zijn pensioen aan de slag als heftruckchauffeur bij de firma Bekaert.

Verenigingsleven

Beiden zijn geen onbekenden in Zwevegem-Knokke. Ze waren dan ook vrij actief in het verenigingsleven. “Ik was lange tijd bestuurslid van de kaartersclub in Zwevegem-Knokke die tweewekelijks op woensdagnamiddag samenkomt. Kaarten heb ik echt altijd graag gedaan. Het is pas sinds Pasen dat ik ermee gestopt ben”, vertelt de jubilaris.

Het huwelijk van Gerard en Germaine werd gezegend met vijf kinderen: Christiaan, Christine, Ivan, Anne-Marie en Lieve. Er zijn ook negen kleinkinderen: Karen, Bert, Ann-Sophie, Koen, Evelien, Nele, Riet, Mien en Eva. De jubilarissen zijn de overgrootouders van zestien achterkleinkinderen.

Gerard en Germaine wonen in de Maria Bernardastraat in Zwevegem-Knokke. (GJZ)