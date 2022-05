Germaine De Gryze vierde haar eeuwfeest in wzc Ter Potterie

In het Brugse woonzorgcentrum Ter Potterie vierde Germaine De Gryze haar 100ste verjaardag. Ze werd in Steenbrugge geboren op 26 april 1922.

Ze groeide in Steenbrugge op in een gezin met vijf kinderen. Haar vader was goudsmid-graveur en werkte in de edelsmederij Benninck in de Visspaanstraat in Brugge. Na de lagere school trok ze naar de Maricolen in Brugge, waar ze voor de richting kunst koos. Ze studeerde verder in die richting en maakte onder meer deel uit van de Brugse School verbonden aan de Academie.

Pionier

De vrouw was een pionier in het kunstonderwijs en ontving in mei 1940 als eerste vrouw het diploma van regentes in de plastische kunsten. Ze mocht al snel les beginnen geven en stond in scholen in Veurne, Oostende, Borsbeek en Menen. Ze bleef daar meestal ook slapen.

Uiteindelijk is ze op 19 juli 1949 gehuwd met Marcel Reynaert. Ze gingen samen in Leuven wonen. Ze kregen een zoon Christian. Ze kreeg met Tine en Lode twee kleinkinderen. In 1960 zijn ze verhuisd naar Brugge en kon Germaine aan de slag in de school Maricolen, waar ze zelf destijds school had gelopen. In 1976 verloor ze haar man en besloot ze naar het buitenland te reizen. Zo werd ze onder meer ereburger van Rhodos. Op 85-jarige leeftijd ging ze aan het Stil Ende wonen in een appartement met een lift. Ze had er zicht op de Brugse zwanen. Uiteindelijk moest ze noodgedwongen verhuizen naar de Potterie, waar ze nu van de beste zorgen kan genieten. Hilde Decleer ging haar namens de provincie feliciteren met haar 100ste verjaardag. (SR)