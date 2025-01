Georges Vanhooren viert honderdste verjaardag: “Ik zit nog elke dag op m’n fiets”

Georges Vanhooren, geboren op 23 januari 1925 in Koekelare, mocht honderd kaarsjes uitblazen. Georges groeide samen met zijn zus Maria op aan de Bisschophoek. Na zijn huwelijk met Alice Vuylsteke verhuisde hij naar Bovekerke. Alice werd bijna 92 jaar. Het koppel werd gezegend met twee zonen, Paul (69) en Johan (65).

Georges is bovendien grootvader van één kleinkind en overgrootvader van drie achterkleinkinderen. Met zoon Paul, kleinzoon Peter en achterkleinzoon Lukas vormt hij een viergeslacht!

Georges heeft een bewogen leven achter de rug. Zoals vele tijdgenoten werkte hij jarenlang als seizoenarbeider. “Ik trok naar Frankrijk om bieten te planten en te rooien en ging naar Frankrijk en naar Nederland voor het vlas”, vertelt hij. Tot in de jaren ’60 bleef hij dit werk doen, waarna hij aan de slag ging als bouwvakker en wegenarbeider bij verschillende bedrijven.

Een fervent fietser is Georges altijd gebleven. “Ik heb nooit met een auto gereden en deed alles met de fiets”, zegt hij trots. “Meer nog, ik was ooit kampioen bij de Bovekerkse wielerclub ‘Jonger dan je denkt’. Zelfs nu blijft hij actief: “Elke ochtend zit ik op mijn hometrainer. En niet op de laagste stand, hé”, lacht hij. Tegenwoordig gebruikt hij een rollator of wandelstok om zich te verplaatsen, maar zijn energie is bewonderenswaardig.

Voetbal volgen

Naast zijn liefde voor fietsen is Georges ook een echte tuinier. Hij heeft een uitgebreide plantenkennis en spendeerde veel tijd in zijn tuin. Daarnaast is hij een voetballiefhebber in hart en nieren. “Ik volg het voetbal op de voet. Je mag me nog veel vragen over voetbal”, vertelt hij. “Ik was vroeger grote fan van Dynamo Bovekerke. Die club bestaat niet meer, maar ik ging daar de mollen pakken van het voetbalveld.”

Ondanks zijn leeftijd blijft Georges mentaal scherp. “Ik lees elke dag de krant, al heb ik daar nu een loep voor nodig. En ik kijk graag naar ‘Blokken’ op televisie.”

Op zondag 26 januari kwamen de burgemeester Patrick Lansens met schepenen Stijn Ramboer en Joke Verhelst langs om hem te feliciteren met zijn uitzonderlijke verjaardag. Samen met zijn kinderen, kleinkind en achterkleinkinderen vierde hij dit met koffie en taart.