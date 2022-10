Gemeenteraadslid Niels Lybeer organiseert indoor WK-dorp in evenementenhal Depart: “Zo’n 1.150 man kan hier naar de matchen van de Rode Duivels komen kijken”

Nu het WK in Qatar ‘s winters wordt gehouden, zullen heel wat traditionele WK-dorpen niet openen. Zo wordt er geen groot scherm opgezet op het Schouwburgplein in Kortrijk. Gemeenteraadslid Niels Lybeer vult met zijn vzw KRTRK Bazaar dat hiaat nu in: er komt een indoor WK-dorp in evenementenhal Depart.

Het WK in Qatar gaat door van 20 november tot 18 december. Waar vorige wereldkampioenschappen voetbal altijd ‘s zomers doorgingen, zullen de Rode Duivels nu in de late herfstperiode hun matchen moeten afwerken. Dan kan het weer al eens tegenzitten, beseft ook gemeenteraadslid Niels Lybeer. “Ik was deze zomer al wat aan het brainstormen met een aantal vrienden. We wisten dat een WK-dorp op het Schouwburgplein geen evidentie zou zijn. Slecht weer, en alles valt in het water. Toen ik het nieuws hoorde dat er geen WK-dorp zou komen in Kortrijk, besloot ik om het zelf te doen. Voor Kortrijk, maar deels om er achteraf ook trots op kunnen terug te kijken.”

© JS

Niels twijfelde even tussen evenementenhal Depart en Kortrijk Expo als locatie, al haalde die eerste de bovenhand. “Kortrijk Expo is te duur. Ik zet het WK-dorp alleen op, met VZW KRTRK Bazaar als ondersteunende vereniging. Het is alleszins niet de bedoeling om verlies te lijden.”

Er zullen zitplaatsen zijn voor mensen die minder makkelijk kunnen rechtstaan, maar er is vooral veel staanruimte. Ouders met jonge kinderen behoren ook tot de doelgroep

In Depart is er ruimte voor 1.150 man. “Er zullen zitplaatsen zijn voor mensen die minder makkelijk kunnen rechtstaan, maar er is vooral veel staanruimte. Ouders met jonge kinderen behoren ook tot de doelgroep.”

Online reservatie

Tickets kan je via online reservatie of aan de deur bestellen. “Als alle online reservaties weg zijn, zitten we vol. Het voordeel is dat we dat wel snel kunnen communiceren. Je betaalt 2 euro inkomprijs en krijgt er een herbruikbare beker bij. Op het einde van de avond kan je de beker inwisselen, of je kan ze schenken aan een goed doel: het Jongerenatelier, waar ik zelf werk en waar we jongeren activeren naar het werkveld toe. De opbrengst gaat ook niet naar mezelf, maar naar vzw KRTRK Bazaar.”

Dan toch een WK-dorp in Kortrijk. © JS

Niels krijgt wel de steun van verschillende partners en sponsors. “Mijn hoofdsponsor is NOVULO Buildings. Vrijwilligers van KRTRK Bazaar, de Klokke en Basketbalclub Spurs Kortrijk zullen achter de bar staan. Een pint zal 2,50 euro kosten. We zenden ook enkel de matchen van de Rode Duivels uit. Op zijn minst de drie poulewedstrijden dus: op 23 november (België – Canada om 20 uur), 27 november (België – Marokko om 14 uur) en op 1 december (Kroatië – België om 16 uur). We gaan telkens twee uur voor de match open, er zijn lokale deejays om het feestje gaande te houden. Afsluiten doen we om 23 uur ‘s avonds.”

Groot scherm op wintermarkt

Ook op de Wintermarktjes zou er een groot scherm komen, waar niet alleen de WK-matchen van de Rode Duivels uitgezonden worden. Niels maalt niet om de concurrentie. “Integendeel. Hoe meer, hoe beter. Alleen: het zal soms minder weer zijn, en dan is het niet simpel om zoiets buiten te organiseren. Maar ik wens hen zeker veel succes toe.”